Deschide.md

Ipoteza unui act de sabotaj, luată în calcul de poliţie în cazul deraierii trenului din Franţa

Deschide.MD
Ipoteza unui act de sabotaj, luată în calcul de poliţie în cazul deraierii trenului din Franţa

Ipoteza unui act rău intenţionat este cea favorizată în acest moment de poliţia judiciară din Rouen, care a preluat ancheta în cazul deraierii unui tren, vineri seara, în nordul Franţei, incident care s-a soldat cu rănirea a 44 de persoane, între care una grav, potrivit unei surse AFP.

Vineri seara, 44 de persoane au fost rănite, printre care o tânără a fost evacuată „în urgenţă absolută”, în urma deraierii unui tren TER care transporta 186 de pasageri între Rouen şi Caen, potrivit prefecturii din Seine-Maritime şi parchetului, citate de News.RO.

Deraierea a avut loc între Tourville şi Elbeuf-Saint-Aubin, în zona localităţii Cléon (departamentul Seine-Maritime din regiunea Normandia), în jurul orei locale 19:45. 

Au fost mobilizate resurse importante de intervenţie, cu 130 de pompieri, cinci echipe medicale şi 80 de vehicule. 

„Ancheta va fi de durată”, a avertizat procurorul adjunct, Marie-Valérie Albert, într-o conferinţă de presă.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md