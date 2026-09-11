Iranul anunţă pentru luni o reuniune în Oman cu ţările din Golf pe tema Strâmtorii Ormuz

Potrivit portalului de ştiri Iran Nuances, la discuţiile de luni sunt aşteptaţi să participe miniştrii de externe din Iran, Irak, Oman, Kuweit, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită, informează Digi24.ro.

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, şi omologul său din Oman, Badr al-Busaidi, îi vor informa pe reprezentanţii guvernamentali cu privire la stadiul negocierilor.

Cele două state negociază de săptămâni un mecanism de reglementare a traficului maritim prin strâmtoare, o cale navigabilă esenţială pentru comerţul mondial cu petrol, gaze şi îngrăşăminte. Pentru conducerea de la Teheran, Strâmtoarea Ormuz a devenit un important instrument de presiune în conflictul cu Statele Unite.

La scurt timp după ce a fost atacat la sfârşitul lunii februarie, Iranul a blocat în mare măsură traficul prin strâmtoare. La rândul său, Marina SUA a impus o blocadă navală asupra porturilor iraniene. Iranul solicită concesii din partea guvernului american, în conformitate cu cele convenite într-un memorandum de înţelegere încheiat în luna iunie.

Între timp, preşedintele american Donald Trump a încercat să exercite presiuni asupra Iranului printr-un „război economic”. Schimburile de lovituri între SUA şi Iran au continuat în Strâmtoarea Ormuz.

Această situaţie continuă să facă să urce preţurilor petrolului, care în această săptămână au depăşit din nou pragul simbolic de 100 de dolari per baril.