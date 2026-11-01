Iranul avertizează că un nou război cu Statele Unite ar putea fi mai lung decât precedentul

„Un nou război ar putea fi mai lung decât precedentul, iar președintele american nu ar fi în măsură să dicteze nici momentul, nici condițiile” unei încetări a ostilităților, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei, Mohammad Akramiya, citat de televiziunea publică iraniană, transmite Agerpres.

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă ca Statele Unite mai au de „rezolvat” una sau două ținte în Iran, în special Muntele Kolang (Muntele Târnăcopului), unde se bănuiește că se află un complex nuclear.

„Le-am neutralizat capacitățile nucleare. Mai avem de rezolvat, aș putea spune, una sau două ținte, dar putem face asta în zece minute”, le-a declarat Trump jurnaliștilor la reședința sa din Florida.

„Probabil ar trebui să vă uitați către Muntele Târnăcopului, trebuie să ne ocupăm de asta. Putem face toate acestea foarte repede”, a adăugat el.

Muntele Kolang, denumit „Pickaxe Mountain” în limba engleză, este situat în provincia Isfahan, la circa 200 de km sud de Teheran, în apropierea complexului nuclear de la Natanz.

Emiratele Arabe Unite (EAU) și-au exprimat sâmbătă speranța că eforturile diplomatice în curs vor permite evitarea reluării ostilităților dintre Teheran și Washington, declarând totodată că sunt pregătite pentru 'ce e mai rău'.

„Sperăm într-un progres diplomatic, deoarece nu este în interesul regiunii să experimenteze un nou ciclu de confruntare. Dar, așa cum am demonstrat în trecut, suntem pregătiți să înfruntăm ce e mai rău”, a declarat Anwar Gargash, consilier diplomatic al președintelui EAU, la conferința „Dialogul de la Manama” organizată în capitala Bahreinului.