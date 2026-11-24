Generalul Amir Hatami, comandantul-șef al armatei iraniene, a transmis luni ordinul de a întări controlul asupra strâmtorii până când Statele Unite vor accepta cele șapte condiții formulate de Teheran, scrie Euronews, citat de Mediafax.

„Până când cele șapte condiții ale Republicii Islamice Iran nu vor fi îndeplinite, Strâmtoarea Ormuz nu doar că nu va fi redeschisă, ci trebuie închisă tot mai mult, zi după zi”, a declarat Hatami în fața comandanților militari. Invocând ordinele liderului suprem Mojtaba Khamenei, generalul a avertizat Washingtonul că o nouă confruntare ar avea consecințe mult mai grave. „Loviturile vor fi mai severe, mai devastatoare și fără limitări geografice”, a amenințat el.

Iranul susține că trei petroliere escortate de americani au lovit mine navale

Gardienii Revoluției au anunțat luni că trei petroliere au fost cuprinse de incendii puternice după ce ar fi lovit mine în Strâmtoarea Ormuz. Potrivit versiunii iraniene, una dintre nave a fost afectată în partea sudică a strâmtorii, iar celelalte două în sectorul estic.

Toate trei s-ar fi aflat sub escorta aeriană a armatei americane. Gardienii Revoluției au promis că vor publica imagini ale exploziilor și au avertizat companiile maritime că protecția militară americană nu le scutește de respectarea regulilor impuse în zonă.

Informațiile despre cele trei petroliere nu au putut fi confirmate independent. Centrul Comun de Informații Maritime (JMIC), care monitorizează securitatea navigației, a raportat 114 traversări ale strâmtorii cu asistență americană în perioada 19–21 noiembrie, fără să confirme incidentele invocate de Teheran.

Teheranul amenință că poate extinde confruntarea militară

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a acuzat Washingtonul că încearcă să mențină Iranul într-o situație între război și pace. El a avertizat că există mijloace militare pentru a sparge blocada și că Teheranul nu va relua negocierile înainte ca americanii să accepte condițiile sale.

„În cazul unei greșeli a inamicului, suntem pregătiți să schimbăm geografia câmpului de luptă”, a declarat Ghalibaf. Ministerul iranian de Externe consideră blocada navală americană un act de agresiune militară și susține că Iranul are dreptul să folosească toate mijloacele disponibile pentru a răspunde.

Qatarul încearcă să prevină un nou război între SUA și Iran

În paralel cu amenințările militare, premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a mers luni la Washington pentru discuții cu secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance. Al Thani a avertizat că Orientul Mijlociu nu poate suporta o nouă escaladare a confruntării dintre Statele Unite și Iran. Doha încearcă să convingă ambele părți să reia negocierile.

Demersul diplomatic vine după ce președintele Donald Trump a declarat duminică faptul că atacurile americane asupra Iranului ar putea fi reluate după Anul Nou. Qatarul, care găzduiește cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu și comandamentul regional al CENTCOM, a avut în repetate rânduri un rol de mediator între Washington și Teheran.