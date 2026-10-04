Iranul reiterează că nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până când SUA nu îi vor îndeplini condițiile

„Americanii trebuie să știe că Strâmtoarea Ormuz nu va fi deschisă până când nu vor fi îndeplinite cele șapte condiții ale noastre, bazate pe Memorandumul de Înțelegere de la Islamabad”, a declarat Qalibaf în timpul unei sesiuni parlamentare virtuale, potrivit agenției de știri Tasnim, scrie Agerpres.

Qalibaf a afirmat că Washingtonul trebuie să înțeleagă că 'epoca tergiversărilor și a impunerii unor cerințe unilaterale a apus' și că poziția Republicii Islamice Iran 'este pe deplin clară și fermă', menționând totodată că Teheranul a primit o propunere din partea SUA prin intermediari.

Liderul parlamentar a adăugat că Iranul nu se va lăsa influențat de presiunile economice sau de acțiunile militare ale SUA, subliniind că Teheranul „își fundamentează poziția pe comportamentul și acțiunile concrete ale inamicului, nu pe declarațiile sale contradictorii... în care, într-o zi, adoptă o atitudine favorabilă negocierilor, iar în următoarea amenință cu confruntarea și distrugerea”.

„Nu ne vom lăsa nici influențați de emoții, nici intimidați; luptăm și negociem în același timp”, a susținut el.

Aceste declarații survin după ce, săptămâna trecută - în marja reuniunii Adunării Generale a ONU -, președintele american Donald Trump a respins planul Iranului pe șapte zile de redeschidere a Strâmtorii Ormuz.

Miercuri, guvernul iranian a confirmat primirea unor noi propuneri din partea Washingtonului prin intermediul Qatarului.

Memorandumul de la Islamabad, convenit între Iran și SUA în luna iunie prin mediere pakistaneză, a fost compromis la mai puțin de o lună după aceea din cauza unor presupuse atacuri iraniene asupra unor nave și petroliere în Strâmtoarea Ormuz și a unor lovituri americane în sudul Iranului.

Timp de luni de zile, Iranul a cerut SUA să îndeplinească o serie de condiții - precum încetarea ostilităților în Orientul Mijlociu, ridicarea blocadei navale și a sancțiunilor asupra petrolului iranian, precum și deblocarea fondurilor Teheranului - în schimbul redeschiderii rutei maritime strategice și al reluării negocierilor privind programul său nuclear.

Războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului se află într-un impas caracterizat prin intensificarea sancțiunilor americane și o blocadă navală, în paralel cu atacuri sporadice ale Teheranului asupra unor petroliere în Strâmtoarea Ormuz.