Conform informației prezentate, șeful statului este susținut de 24% dintre cetățenii statului. Pe locul II s-a clasat Igor Dodon cu 17%, fiind urmat de Vasile Costiuc cu 15%.

Ion Ceban se bucură de încredere din partea a 10%, în timp ce Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo sunt susținuți de câte 6% dintre respondenți.

Totodată, premierul Vasile Tofan, liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, și liderul PDCM, Ion Chicu au câte 5%.

Datele au fost colectate în perioada 16 septembrie – 13 octombrie pe un eșantion de 1229 de respondenți. Marja de eroare este de +/-2,8%.