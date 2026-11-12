Israelul, deschis să ofere sprijin R. Moldova pentru gestionarea eficientă a resurselor de apă

Potrivit Ministerului Mediului, doi specialiști israelieni ar urma să vină în R. Moldova pentru a analiza situația apelor subterane și formula recomandări privind monitorizarea, protejarea și exploatarea durabilă a acestora.

Discuțiile s-au concentrat pe experiența Israelului în gestionarea resurselor de apă, în special în condiții de secetă și deficit hidric. Statul israelian utilizează tehnologii avansate de desalinizare a apei de mare, reutilizare a apelor uzate în agricultură și reducere a consumului de apă dulce.

Aceste soluții permit valorificarea mai eficientă a resurselor disponibile și contribuie la asigurarea necesarului de apă pentru populație și sectorul agricol.

În cadrul întrevederii, Gheorghe Hajder și Yoram Elron au abordat și posibilitatea organizării unor schimburi de experiență între specialiștii din cele două state. Scopul este identificarea tehnologiilor și practicilor israeliene care ar putea fi adaptate și aplicate în Republica Moldova.

Ministerul Mediului precizează că, prin această cooperare, urmărește îmbunătățirea gestionării resurselor de apă, consolidarea măsurilor de protecție a rezervelor subterane și utilizarea mai eficientă a acestora.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat un calendar pentru eventuala vizită a experților israelieni.