ISW: Rusia încearcă să normalizeze încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova prin incursiuni tot mai frecvente

Analiștii americani atrag atenția că numărul acestora este mai mare decât în cazul precedentelor incursiuni rusești.

Potrivit ISW, printre cele cinci aparate s-au numărat și muniții de tip Banderol. Președintele Maia Sandu a declarat că cinci „mijloace de atac aerian” rusești au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova și s-au prăbușit pe teritoriul statului.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a precizat că este vorba despre trei „rachete”, despre care ISW consideră că ar fi muniții Banderol, și două drone.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că fragmente de drone au căzut în raioanele Căușeni, Hîncești, Anenii Noi și Ștefan Vodă, inclusiv în apropierea localității Crocmaz.

Armata Națională a raportat și un alt obiect neidentificat, care a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova din apropierea localității Udobne, regiunea Odesa, deplasându-se în direcția Palanca, raionul Ștefan Vodă. După aproximativ un minut, obiectul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a îndreptat spre Biliaivka, regiunea Odesa.

ISW constată că astfel de incidente s-au intensificat în ultimele luni. Potrivit institutului, între februarie 2022 și iulie 2026 au fost înregistrate cel puțin 20 de încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova, iar alte șapte s-au produs începând din august 2026.

Analiștii notează că majoritatea incursiunilor anterioare au implicat câte o singură dronă de tip Geran sau Gerbera. Inclusiv la 30 septembrie, un aparat despre care ISW afirmă că era, cel mai probabil, o dronă rusească s-a prăbușit în apropiere de Hîrbovăț, raionul Anenii Noi.

În acest context, ISW consideră că incidentul din 3 octombrie reprezintă o creștere semnificativă a numărului de aparate implicate într-o singură incursiune. Institutul își menține evaluarea potrivit căreia Rusia ar urmări, prin încălcări tot mai frecvente și mai intense ale spațiului aerian al Republicii Moldova și al statelor NATO, să normalizeze astfel de incidente.