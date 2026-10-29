Iulian Chifu: În prezent are loc o redesenare a arhitecturii de securitate a Europei

Potrivit expertului, Europa va trebui să contribuie într-o măsură mai mare la asigurarea propriei securități, în timp ce Statele Unite ar urma să se concentreze în special asupra unor componente strategice. „În prezent are loc o redesenare a arhitecturii de securitate a Europei. O primă dimensiune este NATO, în care componenta americană se va reduce substanțial, iar partea europeană își va asuma în cea mai mare măsură componentele de apărare. Vom asista la o europenizare a NATO. Principalii actori vor fi europenii, cu SUA din poziția de membru NATO și de actor care intervine pe elemente dificile, cum ar fi descurajarea nucleară și componenta de articol 5. Adică, dacă există amenințări directe, existențiale, la adresa teritoriului, să intervină”, a explicat Iulian Chifu.

În paralel, țările aflate pe flancul estic al NATO încearcă să-și consolideze securitatea prin inițiative regionale de cooperare, care să completeze garanțiile oferite de NATO, spune expertul. „Statele din flancul estic, adică din linia întâi, au considerat necesar să-și adauge la garanțiile pe care le au pe linia NATO și alte formule. Așa avem București 9. Așa avem NORDEFCO, în zona de Nord, așa avem formatul Helsinki. Statele din linia întâi ajung la concluzia că trebuie împreună să-și construiască elemente specifice de apărare pe care să le adauge garanțiilor de securitate care există deja”, a spus președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Avertizare Timpurie.

Iulian Chifu a explicat că, în cazul UE, consolidarea apărării nu presupune doar protejarea teritoriului, ci și dezvoltarea unor mijloace care să permită neutralizarea capacității adversarului de a continua atacurile. „Uniunea Europeană nu-și propune să meargă peste alte state, preocuparea sa este să se apere. Iar apărarea presupune și capacitatea de pedeapsă, adică capacitatea de lovire în adâncime a adversarului. Nu pot să-l fac pe inamic să nu tragă, decât având capacitate de lovire în adâncime pe care chiar s-o folosesc când am asemenea atacuri”, a punctat Iulian Chifu.

Dezbaterea publică „Securitatea Europei și a flancului estic” este ediția a 360-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”. Agenția de Presă IPN desfășoară acest ciclu de dezbateri cu sprijinul Fundației germane „Hanns Seidel”.