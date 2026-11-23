Comisia Republicană Electorală a anunțat victoria Listei Studenților cu 52,54% din voturi, în timp ce Partidul Progresist Sârb al lui Vucici a obținut 39,29% din voturi. Prezența la vot a fost un record, 68,78%, cel mai mare din ultimii 30 de ani, în condițiile prăbușirii demografice a Serbiei și exodului sârbilor spre occident. Iar ca model, Lista Studenților migrează tot mai mult spre guvernul de profesori pe modelul lui Emil Constantinescu din 1996.

Pe scurt

Context: Serbia sub Aleksandar Vucic – stabilitate și joc între puteri

O companie de stat chineză, 16 morți, guvernarea fără responsabilitate și doi ani de proteste

Un vot de protest, cu ură: poporul versus proprii conducători

Lungul drum de la câștigarea votului la preluarea puterii: modelul Magyar pentru Lista Studenților

Prima vizită la Bruxelles și perspectiva politicii externe a Liste Studenților

Incertitudine, ambiguitate și incoerența unei orientări pro-europene dar deloc anti-ruse

China, firmele chineze de stat și corupția: vindecarea rănilor de la Novi Sad.

De la mișcare la partid de guvernare. Personalizarea politicilor Listei Studenților

Reacția procurorilor și justiției după prăbușirea lui Vucic

Corupția, în prim planul politicilor viitoarei puteri

Context: Serbia sub Aleksandar Vucic – stabilitate și joc între puteri

Sfânșitul domniei de 14 ani a Partidului Progresist a avut loc după doi ani de proteste. Vucic a fost președintele Serbiei din 2017 până astăzi, timp de 10 ani. Partidul său a deținut poziția de președinte din 2012, el fiind premier între 2014-2017 înainte de a ajunge Președinte. Instituțiile europene au caracterizat conducerea sa ca o formulă amestecată de democrație parțială cu lipsa libertății presei, acuzații și asalturi politice și juridice asupra opoziției și activiștilor societății civile, corupție, crimă organizată și controlul statului asupra poliției și justiției.

În această perioadă, Serbia lui Vucic a fost într-o căutare de echilibru între o relativă aspirație de aderare la UE, principalul său finanțator, și relații apropiate cu Rusia și China. UE a acordat statutul de candidată Serbiei în martie 2012, după ce Serbia a fost de acord să-și normalizeze relațiile cu Kosovo, provincia care și-a declarat independența în 2008, nerecunoscută de către Belgrad. Serbia nu s-a aliniat cu UE în privința sancțiunilor la adresa Rusiei după invazia acesteia în Ucraina, în februarie 2022. Vucic consideră Serbia ca un prieten adevărat al Rusiei, crescând cooperarea după 2022 printr-un acord de consultări externe și un acord și contract pentru gaz rusesc pentru Serbia. Dar Serbia a vândut, în același timp, cantități enorme de muniție prin intermediari occidentali către Ucraina, cu acordul președintelui Vucic.

UE este cea mai importantă sursă de asistență financiară pentru Serbia prin programe care ajută statul sârb să se pregătească pentru integrarea la UE, și prin sprijin financiar pentru implementarea anumitor reforme. UE și Serbia au semnat în 2024 un acord vizând mineralele critice, vizând cu precădere depozitele mari de litiu pe care le deține și care sunt de interes pentru producția de baterii de mașină producătorilor din UE. Dar tot Comisia Europeană a criticat în 2025-2026 guvernul sârb pentru regresele în reforme și pentru reacția de răspuns în fața protestatarilor, amenințând și discutând chiar înghețarea finanțării. Serbia menține relații strânse cu China, care este și cel mai mare furnizor de produse militare și armament către Serbia, Președinții Xi și Vucic lăudând relația de prietenie fără pată.

O companie de stat chineză, 16 morți, guvernarea fără responsabilitate și doi ani de proteste

Protestele în Serbia s-au intensificat din noiembrie 2024 după un accident în care un plafon de ciment s-a prăbușit la gara din Novi Sad la scurt timp după ce a fost dat în funcțiune, omorând 16 oameni. El fusese făcut de un consorțiu chinez. Reacția după a autorităților a amplificat protestele care au dus la demisia și arestarea unor miniștri și oficiali și la demisia premierului Serbiei la începutul lui 2025.

Protestele au crescut și au dus la blocarea universităților, fiind punctul de antrenare al profesorilor, fermierilor, muncitorilor, cu plângeri majore și redublate față de violența poliției față de protestatari și apeluri la alegeri parlamentare anticipate. La sfârșitul lui 2025, protestele au fost amplificate de un proiect implicându-l pe ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, într-o proprietate sit protejat, proiectul fiind abandonat în final iar oficialii implicați fiind acuzați de procurori.

La 9 septembrie 2026, președintele Vucic a dizolvat parlamentul sârb și a anunțat alegeri anticipate pentru 25 octombrie, părăsind funcția de președinte în finalul lui septembrie pentru a candida cu partidul său pentru funcție de premier. El închieia cel de-al doilea mandat de 5 ani anul viitor când, potrivit Constituției sârbe, nu mai putea să candideze din nou. Lista Studenților a candidat la Parlament cu membri care nu au mai făcut politică, după un proces foarte atent de selecție, incluzând membri ai comunității academice, actori, foști sportivi de top, o listă condusă de profesorul Ilija Srdanovic, sau pe fostul guvernator al Băncii Centrale, Dejan Soskic.

Cu cele 53,7% din voturi câștigate, au ocupat 141 locuri din Adunarea Națională de 250 de locuri, față de cele 103 ale SNS-ului lui Vucic. În 30 de zile de la alegeri urmează să fie convocat parlamentul de către președintele interimar Brnabic, și în 90 de zile să fie format Guvernul Alegerile prezidențiale trebuie să aibă loc în 90 de zile de la demisia lui Vucic, 27 decembrie cel târziu.

Un vot de protest, cu ură: poporul versus proprii conducători

Serbia de după Vucic este neclară,ambiguă și fără lideri. Așa a fost construită Lista Studenților, să nu aibă personalități identificabile în afara celor două subliniate deja, fără candidat asumat de premier sau viitor președinte. Acest fapt a ajutat în perioada electorală, ca și ambiguitatea voită și eclecticitatea grupării. În plus, formula de putere orizontală cu validări la nivelul facultăților apoi a universităților a dus la o legitimitate crescută și o depersonalizare cvasi-absolută, neexistând posibilități extinse ale fostei puteri de a ataca diverșii lideri care s-ar fi detașat. Perioada de după alegeri schimbă radical lucrurile și reclamă nominalizări care trebuie făcute, personalizări și asumarea individuală a responsabilităților politice.

Lista Studenților poate realiza majoritatea, nu însă pe cea constituțională, de 167 de mandate. În parlament mai intră Alianța ungurilor din Vojvodina, cu 3 locuri, blocul Albanez cu două locuri și listele Rasim Ljajc – Ljudski și SDA Sandzak cu câte un reprezentant. Natura colectivă a puterii Listei Studenților face ca să nu existe un candidat identificabil pentru poziția viitorului prim ministru. Ilija Srdanovic, cardiolog și professor la Facultatea de Medicină din Universitatea din Novi Sad pare a fi cel mai vizibil și probabil candidat, fără a se cunoaște astăzi nici aceasta, nici alte posibile poziții pentru miniștrii cheie, Interne, Finanțe, Justiție. Ana Brnabic, actuala președintă interimară, fost președinte al Adunării Naționale, va trebui să lase și ea locul unei figure identificabile, chiar dacă poziția de președinte al Serbiei este mai degrabă una ceremonială, de reprezentare, fără putere politică reală.

Prezența masivă, neașteptată, mobilizarea fără egal, au făcut ca Vucic să-și recunoască înfrângerea imediat, contrar așteptărilor tuturor, totul și din cauza diferenței enorme a rezultatelor la urne. Structura politică a Serbiei s-a schimbat dramatic iar partidele clasice cel mai probabil vor dispărea din politică, lăsând locul altor partide ideologice. Și Lista Studenților va evolua de la mișcare la partid și, cel mai probabil, se va scinda ideologic, fiind astăzi un conglomerat cu unicul element de coeziune înlocuirea lui Vucic și restabilirea drepturilor și libertăților cetățenilor sârbi și a drumului European.

Lungul drum de la câștigarea votului la preluarea puterii: modelul Magyar pentru Lista Studenților

Primele provocări ale Listei sunt tranziția pașnică a puternii, formarea noului govern, restaurarea instituțiilor, determinarea responsabilităților pentru tragedia de la Novi Sad, lupta împotriva criminalității și a corupției. Asta pentru că societatea sârbă fusese zguduită de numeroase tragedii și până la prăbușirea plafonului Gării de la Novi Sad, prin masacrul de la școala elementară Vladislav Ribnikar din Orasje și crimele în masă de la Mala Dubona. Schimbările erau, așadar, inevitabile, iar cele propuse de Vucic și autorități au fost necredibile și insuficiente.

Importanța prezenței la vot la 25 octombrie, cu 4,5 milioane de sârbi care au votat, este un semn și mai puternic al pornirii spre schimbare și imposibilității de a te opune unui asemenea val. Transferul de putere se va produce rapid, pentru că vorbim despre un singur partid, deci nu e nevoie de 90 de zile pentru a propune guvernul în funcție. Alegerile prezidențiale se vor desfășura până la sfărșitul anului și nu se pune problema câștigătorului, care va fi candidatul propus de către Lista Studenților. Programul cadru prezentat de către Lista Studenților va fi baza acțiunii parlamentului și a Guvernului.

Sistemul de decizie complicat al Listei va reprezenta, cel mai probabil, un cadru pentru negocieri care vor lua timp, dar persoanele vor face parte, cel mai probabil, din listele de persoane deja trecute prin filtrul verificărilor și a votului, cele aflate deja în Parlament sau deja pe Lista Studenților, care nu au intrat în Parlament. Societatea e grăbită, nerăbdătoare să vadă schimbarea, și asta va determina presiunea pentru alegerea rapidă a noului guvern imediat după constituirea Parlamentului, până la 25 noiembrie. Iar noul guvern este așteptat să consolideze statul, să restabilească ordinea și rolul instituțiilor, să stabilizeze și să dea drumul economiei și să aprobe legile pe care le-a pregătit deja și care sunt baza programului votat.

După modelul Magyar, chiar dacă încă nu a preluat guvernarea, Lista Studenților a transmis deja mesaje către Radioul și Televiziunea Serbiei(RTS) și către autoritatea de reglementare a mediei electronice să funcționeze profesionist, potrivit legii, iar directorii și-au prezentat demisiile. Partidele clasice urmează să-și înceteze existența sau să intre în irelevanță, în timp ce chiar SNS fără Vucic, și fără un număr doi care a lipsit întotdeauna, pentru a nu-l concura, se va dizolva, cel mai probabil, după cele câteva lovituri la adresa liderilor care au fost în Executiv, la conducerea serviciilor de informații și în funcții publice prin care au creat probleme. Aici urmează să apară noile partide, dar Serbia așteaptă organizații politice mari, serioase și puternice, fiind sătulă de partide minuscule și fără detentă, cum au fost cele ale opoziției până astăzi.

Prima vizită la Bruxelles și perspectiva politicii externe a Listei Studenților

La 2 noiembrie, reprezentanții(neprecizați) ai Listei Studenților au fost la Bruxelles pentru a se întâlni cu Comisarul pentru Extindere, Marta Kos, prima vizită externă și contact al noilor aleși la Belgrad. Potrivit comunicării Comisiei, discuțiile au vizat democrația și afacerile interne ale Serbiei, ca și iregularitățile la urne și formarea noului guvern. Nu a exista nici o comunicare, imagini sau lista participanților, dar comisarul a fost prezent în fața Comsiei de specialitate a Parlamentului European.

Guvernul ar putea fi întîrziat de procedurile de validare a alegerilor după arestări și identificarea unor imixtiuni în alegeri și ilegalități, dar prima preocupare este revenirea Serbiei la drumul și regulile democrației și la aplicarea drepturilor omului, în sensul cel mai larg și corect. Protestatarii din Serbia, azi majoritari în Parlament, își doresc aceleași lucruri ca și Uniunea Europeană, solicitând lupta anti-corupție, media liberă și independentă și o justiție corectă și independentă. Bunele relații de vecinătate și alinierea strategică cu Uniunea Europeană sunt alte puncte evocate.

Uniunea Europeană s-a anunțat gata să sprijine reformele necesare. Lista Studenților trebuie să clarifice conducerea și planurile guvernului. Delegația a funcționat ca un grup, fără a se mai întâlni cu vreun alt reprezentant. Semnele schimbării sunt demisia șefului radio-televiziunii publice, arestarea unor șefi ai poliției și ridicarea licenței unei bănci rusești legată de establishment și de Partidul Progresist, acțiuni luate de instituțiile actuale care și-au descoperit rațiune și regulile de funcționare fără ingerință politică, probabil și pentru a deschide dialogul cu viitorii guvernanți.

Incertitudine, ambiguitate și incoerența unei orientări pro-europene dar deloc anti-ruse

Dar poate necunoscuta cea mai importantă este politica externă a noilor veniți. Dacă a schimbat cadrul politic, Lista Studenților nu pare să fie și cea mai reformatoare posibil. În privința Rusiei, Jovo Bakic, sociolog în prim planul listei, a declarat că noul guvern nu va impune sancțiuni Rusiei pentru că e un partener istoric important al Serbiei și, așa cum Serbia a fost sub sancțiuni, s-a dovedit că acestea au un efect practic foarte mic, dar sunt purtătoare a unor elemente simbolice considerabile, care pot aduce consecințe majore.

Dejan Soskic, un alt candidat și posibil premier, a susținut că Serbia va dezvolta bunele relații cu Croația și Uniunea Europeană, chiar dacă vor continua să fie diferențe importante în percepția generală asupra evenimentelor din anii 90. Lista sârbă a anunțat respectul strict al angajamentelor și acordurilor Serbiei și față de dreptul internațional. Kosovo și Metokija este și va rămâne o provincie a Serbiei. Și va fi blocată recunoașterea independenței și participarea la organismele multilaterale. Serbia va îndeplini criteriile de aderare la UE mai repede și mai ușor, dar decizie privind accederea în UE depinde, printre altele, de oferirea statutului de membru cu drepturi depline și de un referendum la finalul procesului în care cetățenii sârbi să decidă dacă aceasta e opțiunea lor.

Tot programul Listei Studenților menționează că Serbia va rămâne neutră militar și nu se va alătura NATO. Serbia se opune declarației unilaterală de independență a Kosovo și apartenenței sale la organisme internaționale. Și cum Lista Studenților este o mișcare acoperiș pentru multiple vederi ale membrilor săi, legați doar de opoziția față de Vucic, perspectiva sa este un echilibru între cooperarea politică și economică cât de apropiată cu UE, menținând neutralitatea militară, evitând sancțiunile împotriva Rusiei și prezervând legăturile energetice și diplomatice cu Moscova. UE rămâne cel mai important partener economic, Lista este fundamental și în proporție largă pro-europeană.

China, firmele chineze de stat și corupția: vindecarea rănilor de la Novi Sad.

Iar în Balcanii de Vest, există șanse reale de resetare și reașezare a relațiilor, prin retragerea tutelării Muntenegrului sau a Macedoniei, a ingerințelor în Bosnia Herzegovina, chiar dacă susținerea pentru sârbii din Republica Sârbska nu va dispărea ușor. Oricum vorbim despre o Serbie mult mai puțin confruntațională, care dorește să-și îmbunătățească relațiile cu vecinii și să fie mai predictibilă și neintervenționistă. Sosirea lui Peter Magyar la Budapesta anunță o relație foarte bună și cu Ungaria.

Problematică rămâne relația cu China, sub un mare semn de întrebare. Sursa protestelor și a actualei puteri vine de la o lucrare de mântuială a Chinei la Gara din Novi Sad, o situație care va fi investigată până la capăt și care așteaptă responsabili. Relația cu China e mult mai puțin definită în programe și declarații publice, și există presiune mare din partea electoratului pentru a controla investițiile chineze mai atent.

În atenție va fi, cu precădere, coruperea oficialilor sârbi de către oficiali și firmele de stat chineze, ca regulă pentru a obține contracte. Transparența, standardele de mediu, achizițiile publice, tratamentul companiilor de stat chinezești egal cu cel al tuturor competitorilor din Europa și de aiurea, toate vor intra în noile reguli impuse prin lege la Belgrad, pentru ca măcar așa să fie vindecată rana de la Novi Sad. Se așteaptă o tranziție de la parteneriatul politizat către o relație cu investitori convențională, în care companiile chineze să fie obligate să intre în competiție, să respecte regulile și să prezinte actele și acțiunile cu transparență totală.

De la mișcare la partid de guvernare. Personalizarea politicilor Listei Studenților

Principala problemă a Listei Studenților este transformarea din Mișcare în partid, și mai ales personalizarea politicii făcute până acum în cazul unei mișcări practic fără lideri. Arhitectura internă de până acum a mișcării mai poate, eventual, ajuta la numirea membrilor Guvernului, dar altfel e dificil fără a degaja personalități pentru funcțiile publice.

Inițial se specula că Vladan Dokic, rectorul Universității din Balgrad va fi liderul politic dar acesta nu a fost nici măcar pe liste. O altă informație pe surse ar vorbi despre posibilul candidat prezidențial Radomir Saicic, profesor și academician, în timp ce economistul Dejan Soskic ar fi menționat pentru poziția de prim ministru. Dar și acestea sunt elemente de speculație politică, nicidecum decizie asumată.

Tranziția necesară poate fi dificilă și periculoasă pentru coerența și stabilitatea viitoarei guvernări și majorități. Astfel, de la dimensiunea autorității morale și a opoziției la exercitarea responsabilității. Distanța este mare și se transpune în personalizarea politicii și reprezentarea noii Serbii. Exact problema care a ajutat în campanie depersonalizarea și formula colectivă a Listei a devenit un cost astăzi, la preluarea guvernării.

Premier, miniștri, directori de companii, conducători de servicii de informații, toți trebuie aleși și să fie persoane concrete, acest pas schimbând anonimatul colectiv în personalizare care aduce în prim plan indivizi cu plusuri și minusuri. În plus, tranziția trebuie să fie rapidă și să asigure continuitatea politică a noii puteri. Și totul în condițiile unei opoziții care vine din partea partidului și a lui Vucic, cunoscător al meandrelor și detaliilor puterii.

Până la acest pas, deja schimbările se produc. Directorul general al radio-televiziunii sârbă, RTS, Manja Grcic, și-a dat demisia la nici 8 ani de la numire. Din păcate, a avut loc și un atac la TV Informer, televiziunea SPS, când o parte din protestatari a pătruns în post și au avut loc ciocniri cu poliția în exterior și cu angajații în interior. Lista s-a delimitat de atacul care a arătat pericolele unei tranziții rapide și componente răzbunătoare a acestui drum.

Cu atât mai mult cu cât, chiar și în Serbia, s-a demonstrat rolul redus al mass media convenționale în alegeri în condițiile în care guvernul și autoritățile au avut vizibilitatea asigurată iar opoziția nu s-a regăsit, și totuși a câștigat, inclusiv impunând narațiunile proprii. Sunt cereri pentru demisii și la nivelul serviciilor secrete, cu demisii cerute conducerii structurilor de intelligence.

Reacția procurorilor și justiției după prăbușirea lui Vucic

Pe de altă parte, se văd intrări în activitate bruște ale Procuraturilor. Pentru că nu a făcut controlul de securitate, Aleksandr Vulin, fost ministru al Apărării, al Internelor și al Serviciului de Informații - BIA, avionul său Air Serbia a fost întors din drumul său de la Belgrad la Moscova la 3 noiembrie de deasupra spațiului aerian litianian. La bord se mai aflau Dusan Bajatovic, directorul Srbijagas și Nenad Popovici, Ministru fără portofoliu.

Toți trei sunt apropiați ai Rusiei și s-a speculat că fugeau din Serbia. Întrebați la revenire despre zbor, Vulin a declarat că mergeau să discute contractul cu gaze cu Rusia, chiar dacă Bajatovic a spus că nici nu știa că ceilalți doi vor fi la bord. De altfel, Vulin este din 2023 sub sancținile Statelor Unite pentru angajarea în activități corupte și destabilizatoare care subminează statul de drept în Balcanii de Vest.

Și alte acțiuni ale procuraturii, de necrezut și imposibile anterior alegerilor, au început să se dezvolte. Arestări, proceduri criminale și redeschiderea unor cazuri care au fost blocate s-au repus pe rol și angajamentele merg cu o viteză enormă. Desigur, este preferabil ca dosarele să fie instrumentate profesionist și cu calitate pentru a putea rezista în instanță și să ducă la condamnări.

Deja sunt două cazuri de la actualele alegeri. Procurorii au lansat investigații pe teme de manipulare electorală, corupere și abuz în funcția publică. Patru persoane au fost arestate sub suspiciunea de a cumpăra voturi la Novi Sad. Alți șase au fost arestați în Mali Zvornik cu suspiciunea de a ajuta cetățeni din Bosnia Herzegovina să se înregistreze cu rezidența în Serbia pentru a putea vota ilegal în alegeri.

A fost arestat și Davor Macura, proprietarul Alta Bank, suspectat că a scos ilegal din cuferele băncii echivalentul a 383 euro, iar Banca Națională a Serbiei a revocat licența Băncii Alta care inițiase procedura de faliment. Macura a fost asociat public cu partidul lui Vucic, SNS, și găzduia conturile a numeroase afaceri rusești, inclusiv conturile angajaților ruși ai diferitelor companii.

Majoritatea afacerilor erau făcute cu statul sârb. Un număr de oficiali din conducerea poliției, implicați în represiuni anterior, șeful Institutului Hidrometeorologic al Republicii și mai mulți manageri de companii publice au fost și ei arestați pentru abuzuri în pozițiile publice, și proceduri de achiziții aranjate, ca și distrugeri de documente.

Corupția, în prim planul politicilor viitoarei puteri

De altfel, Studenții au cerut investigații de corupție în cazuri care au rămas nerezolvate de ani de zile. Instalarea statului de drept a fost o temă de campanie, așa cum a fost evident că există oameni care au obstrucționat justiția. De altfel, imediat după alegeri, au apărut relatări și imagini video care au arătat cum oficialii din diferite instituții și companii au luat și au distrus documente oficiale.

La 29 octombrie, Procurorul General Zagorka Dolovac a emis instrucțiuni către toți procurorii șefi ca să prevină distrugerea de documente și înregistrări oficiale. Asta a solicitat și Lista Studenților angajaților din instituțiile statului și mass media să relateze și să transmită autorităților orice caz de distrugere de documente în timpul tranziției puterii. O asemenea acțiune este subiect al legii penale.

Doar fostul președinte Aleksandar Vucic este cel care susține că nu se teme de investigații pentru că nu a semnat nimic legat de bani. Totuși responsabilitatea legală nu se referă doar la bani sau semnarea de documente, ci și adoptarea de decizii care au fost executate, care au dat ordine sau care au exercitat puterea reală de influență în afaceri aflate sub investigație. Deci nu este pe deplin sigur și exonerat. Dar eficiența organelor de anchetă, care astăzi au explodat în a-și manifesta că își exercită atribuțiile, vor fi judecate după rezultatele în fața instanțelor și nu după hei rup-ul actual.

Reașezarea puterii, tranziția și preluarea puterii va fi dificilă. Nu e decât un pas Victoria în alegeri, iar așteptările cetățenilor sunt foarte mari. Pentru Lista Studenților care e o cvasi-mișcare neașezată nici politic, nici ierarhic, decizional, și care se confruntă cu nenumărate probleme și crize la care trebuie să ofere soluții din prima zi. Și asta în paralel cu preluarea puterii și cu propria reconfigurare internă.