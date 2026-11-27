Motivele sunt diverse, scopul fiind acela de a împiedica stabilizarea democrației sau de a o perturba, de a compromite sistemul în ochii electoratului și de a compromite UE, perspectivele de aderare la UE și opțiunile populației din cele două țări aspirante. Am analizat principalele abordări din 2026, principalii factori care permit accentuarea și multiplicarea impactului, precum și marea dezbatere privind noua arhitectură de securitate, așa cum o percep statele din regiune – una care menține ceea ce există dar adaugă noutăți, cu instrumente complementare, dar fără Rusia – și cea pe care Rusia ar dori să o impună, o reafirmare a ultimatumurilor din 2021 din propunerile trimise către NATO și SUA, prezentate încă o dată la Abu Dhabi, în cadrul negocierilor din 10-11 noiembrie. Astfel am ajuns la trei caracteristici, cinci facilitatori și o temă principală de preocupare.

Cele trei caracteristici principale ale războiului cognitiv-informațional al Rusiei în 2026

Există o serie de abordări adoptate de Rusia. Toate fac parte dintr-un sistem mai amplu, aplicat la nivel global, prin intermediul unor mesaje puternice impuse, la nivel european și regional, precum și prin intervenții oportuniste în perioadele electorale și atunci când există vulnerabilități sau când evoluțiile de pe teren dintr-o țară sau alta permit astfel de implicări în viața de zi cu zi. Acest lucru nu se întâmplă doar în perioadele electorale, iar specularea elementelor privind evoluțiile și politicile fiecărui stat vizat au loc în permanență. Fragmentarea, polarizarea, crearea de disensiuni și diviziuni, lipsa de sprijin față de conducerea aleasă legitim, față de democrație ca sistem, față de UE ca dezvoltare instituțională și conducerea acesteia sunt liniile strategice respectate de toate campaniile orchestrate de Rusia.

Anul acesta, însă, cele trei elemente principale reprezintă cu adevărat noutăți, gata să creeze complicații și să se amplifice în continuare, la nivelul UE și la nivel european. Iar primul dintre acestea este denigrarea liderilor sub forma character assassination, care introduce pentru prima dată SVR ca instituție în cadrul dezbaterilor. Serviciul de Informații Externe al Rusiei nu se limitează doar la agenții săi, ci își dezvăluie uneori resursele prin implicarea acestora în asumarea unor roluri și funcțiuni. De data aceasta, SVR-ul însuși își asumă comunicatele care atacă un lider sau altul. Dacă Maria Zahrova este un vector foarte cunoscut al războiului cognitiv-informațional – ceea ce nu mai este o noutate – chiar dacă este purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, acum SVR-ul preia acest rol împreună cu șeful său, Serghei Narîșkin, care este implicat direct prin interviurile sau conferințele sale, fie în nume propriu, fie în alte ocazii.

Forma generală a comunicatelor folosite de SVR în această componentă de război împotriva personalităților începe cu o referire la informațiile secrete de care dispune serviciul, evitând astfel întrebarea obișnuită privind sursele și implicând nivelul de secretoșenie, precum și necesitatea de a crede un serviciu de informații despre care se presupune că “știe”, fără nicio dovadă. Pe baza acestor informații secrete, comunicatul prezintă povestea în propria sa manieră, folosind fragmente de adevăr și eliminând contextul, orientând interpretarea și impunând o viziune strictă. Apoi, la final, comunicatul exprimă ceea ce consideră cu privire la faptul prezentat, inclusiv prin orientarea percepției publice despre narațiuni în sensul desenat de autori și a modalității de diseminare a acesteia. Aceste comunicate se referă la președinții și prim miniștri aleși ai unor state, prezentanți cu nume și prenume, fără nicio legătură cu precedentele dinainte de 2024, care nu făceau niciodată referire la nume de țări sau personalități politice de prim plan.

A doua serie de știri se referă la deciziile și alegerile legitime de politici și priorități de la nivel național. Strategii ruși vizează trilemele 3P, adică acele propuneri care nu pot fi toate maximizate în același timp și în cazul cărora factorul de decizie trebuie să facă o alegere, o prioritizare. Rusia urmărește să blocheze sprijinul acordat Ucrainei și să exacerbeze teama de război, pentru a-și ușura misiunea pe fronturile din primă linie și în cadrul atacurilor în adâncime. De aceea, în cadrul acestor trileme, ea identifică și mobilizează grupuri de persoane legate de fiecare dintre cele trei componente – fie că este vorba de protecție, proiecție sau prosperitate – și elaborează un set de argumente pentru a contesta orice decizie posibilă. Atunci când se ajunge la această alegere, de către decidenții legitimi ai unei țări implicate și în susținerea Ucrainei, grupul perdant sau care nu obține maximum din cauza unei alegeri pur politice este activat pentru a acționa și a perturba societatea cât mai mult posibil, făcând zgomot, organizând scandaluri, inclusiv proteste, dacă este posibil, violente. Aceasta nu înseamnă că Rusia nu susține, prin războiul cognitiv-informațional și prin instrumentele sale de multiplicare, toate protestele și diviziunile care au loc într-o societate vizată.

A treia abordare majoră este fragmentarea vieții politice – o preocupare deja de ani de zile –, dar care generează tot mai multe diviziuni și, în special, crează incompatibilități între partidele de centru-stânga și cele de centru-dreapta. Astfel, pe lângă implicarea sa alături de extrema dreaptă și extrema stângă, Rusia urmărește să distrugă majoritățile și coalițiile din țările democratice, precum și să creeze incompatibilități între partidele care formează o majoritate democratică. Opțiunea constă fie în a împinge astfel de partide să se alieze cu cele extremiste, fie de stânga, fie de dreapta, asupra cărora are mai mare control și influență, fie în a crea și menține perioade îndelungate de instabilitate și lipsă de sprijin guvernamental din cauza imposibilității de a forma majorități. Toate aceste acțiuni contribuie la obiectivul principal de a demonstra că democrația este un sistem învechit și nedemn de încredere și că Europa nu poate face față neliniștilor și problemelor din statele membre; mai mult decât atât, că UE nu este o soluție, ci o problemă, întrucât nici măcar actorii moderați și pro-europenii nu se pot uni pentru a face compromisurile necesare în vederea formării majorităților.

Principalii factori care favorizează războiul cognitiv-informațional al Rusiei: vulnerabilități, neîncredere, fragmentare

Rusia profită de o serie de factori favorizanți, unii dintre aceștia provenind din statele din regiune, din rivalitățile de putere, din evenimente și crize, precum și din lipsa unei reziliențe solide a sistemului democratic în unele țări sau, cel puțin, din ambiguitățile de orientare. În unele cazuri, chiar acești factori favorizanți sunt creați și construiți în timp prin intermediul războiului cognitiv-informațional, pentru a fi utilizați la momentul oportun, atunci când este necesar. Am identificat cinci astfel de factori favorizanți, după cum urmează:

1. Ascunderea pozițiilor, partidelor și orientărilor pro-ruse sub masca unor poziții pro-americane, pro-Trump sau pro-trumpiste, dacă nu chiar MAGA. Este cea mai bună modalitate de a ascunde aceste orientări și de a revendica o legitimitate diferită pentru implicarea în politică și proteste. Din motive politice, cel puțin în Europa Centrală și de Est, există o cultură a necesității de a menține implicarea SUA în apărarea și securitatea Europei. Crearea unei rupturi transatlantice, obligarea țărilor să aleagă între SUA și UE, crearea unor rivalități false și chiar a unor conflicte și ciocniri între SUA și o serie de țări europene, sau, uneori, accentuarea celor existente, sunt armele preferate în acest război al narațiunilor care inundă rețelele sociale, menite să denatureze convingerile și pozițiile oamenilor obișnuiți.

2. Teama de război, inclusiv teama de un război nuclear sau de o bombă lansată de Rusia, este amplificată și utilizată pe scară largă de Rusia în cadrul războiului său cognitiv-informațional. Această tactică a mai fost folosită și în trecut, dar în 2026 a revenit în forță, încercând să creeze confuzie și să neutralizeze orice încercare de a adopta o abordare rațională și de a conștientiza costurile unei astfel de utilizări, comparativ cu lipsa de avantaje, chiar dacă vorbim despre o bombă nucleară tactică de sub o megatonă, considerată din ce în ce mai mult la Moscova ca neescaladantă – care nu ar declanșa un război nuclear printr-un răspuns din partea SUA. Există o dezbatere amplă cu privire la modul în care reacționăm la aceste instrumente care impun frica și o amplifică, precum și la modul în care se multiplică aria de acțiune a unei astfel de presiuni, în contextul în care voința de a lupta și voința de a-și apăra țara sunt dezbătute și evaluate, răspândite și utilizate. Cu siguranță, astfel de tipuri de atacuri merită o analiză aprofundată, cu identificarea diferitelor praguri și factori declanșatori, deoarece asigurarea securității prin negare – ideea că neînarmarea, neutralitatea, nealinierrea sau nesusținerea Ucrainei va însemna că Rusia nu va ataca, că refuzul sau respingerea ajutorului pentru Ucraina va ajuta la evitarea creării unui factor declanșator pentru represaliile Rusiei, că pacea trebuie făcută cu orice preț, indiferent de voința și alegerile Ucrainei și ale poporului ucrainean.

3. Teama de a atribui în mod deschis responsabilitățile, în special în cazul tipurilor hibride de război și agresiuni. Atribuirea responsabilității este o problemă majoră și complexă în cadrul războiului cu spectru larg. Aceasta creează o diferență între informații și deducție sau alte forme de dovadă, fără o abordare pregătită să se adapteze și să reziste în instanță ca probă solidă, dincolo de orice îndoială rezonabilă. Dacă luăm în considerare faptele individuale, este mult mai dificil decât dacă analizăm reunirea tuturor agresiunilor de acest tip și integrarea lor într-un model comportamental al Rusiei; datele de la serviciile de informații și modalitățile de comportament tradiționale, documentate ale serviciilor de informații ruse deschid calea către o modalitate mai ușoară de atribuire a unor astfel de atacuri, chiar dacă e vorba doar despre atribuire politică, chiar dacă acestea nu au relevanță juridică directă. Numirea, învinovățirea și expunerea publică fac parte din contracararea războiului cognitiv-informațional pe care Rusia îl desfășoară în prezent. Contextul, comportamentul, precedentele și cazurile similare sunt suficiente pentru atribuirea responsabilităților, chiar dacă acest lucru nu se întâmplă dincolo de orice îndoială rezonabilă. Acest lucru expune războiul cu spectru larg al Rusiei împotriva Europei.

4. Există o anumită tendință a popoarelor europene de a trăi peste posibilitățile lor reale, la un nivel mai ridicat decât și-ar putea permite în mod normal. Prosperitatea noastră depășește, în medie, capacitatea și posibilitățile noastre, veniturile și resursele noastre. Acest lucru se întâmplă pe baza împrumuturilor, dar și datorită ignorării totale a preocupărilor și costurilor legate de apărare, securitate și propria noastră siguranță individuală. Sau, în unele cazuri, prin maximizarea siguranței proprii în detrimentul celorlalți. Rusia exploatează pe scară largă nemulțumirile la nivel național sau cele percepute la nivelul anumitor grupuri pentru a sublinia lipsa de solidaritate sau diferențele de tratament între diferite națiuni sau popoare din Europa. Unitatea, solidaritatea și coeziunea ar trebui privite cu mai multă atenție, ținând seama de aceste atacuri și de modul în care Rusia exploatează astfel de vulnerabilități, pentru a evita accentuarea acestor diviziuni.

5. Al cincilea factor favorizant provine dintr-un mod de a atribui responsabilități în a face față oricărui atac în Europa, ceea ce înseamnă mai întâi să te uiți în propria curte, să-ți dai seama dacă nu există vreo responsabilitate din partea ta și abia apoi să dai vina pe atacator. Această abordare, deși sănătoasă și încurajatoare pentru reziliența în fața slăbiciunilor și a nemulțumirilor, creează o nișă de care Rusia poate profita, întrucât se creează impresia că presiunea este îndreptată către victimă, și nu către agresor, atunci când instituțiile colective responsabile investighează mai întâi dacă actorul atacat a fost pregătit, dacă dispune de instrumentele necesare pentru a reacționa și a preveni, dacă abilitățile și instrumentele sale reacționează la timp cu eficacitatea așteptată sau nu. Dacă respectă, mai întâi, toate regulile clubului. Apoi, există o mare relativizare și nuanțare în funcție de agresor, mai ales când acesta este Rusia. În spatele acestui lucru se află încă teama de escaladări care ar putea duce la război. Din cauza perspectivei de a avansa cu trei pași înainte către un război deschis cu Rusia, factorii de decizie preferă să evite să-și susțină viguros și fără nici o nuanță, până la capăt, aliatul și partenerul și să dea vina pe Rusia pentru agresiunea hibridă.

Reconsiderarea arhitecturii de securitate a Europei. Așteptările Rusiei versus alegerile Europei

Rusia și-a exprimat clar punctul de vedere cu privire la problemele de securitate din Europa încă de la reînnoirea ambițiilor neoimperiale prin doctrina lui Putin din 2003. Discursul de la Conferința de Securitate de la München din 2007, a fost doar rezultatul nemulțumirilor Rusiei și al anunțării nivelului său de ambiție de a reveni ca mare putere cu propria sferă de interese. De aceea, dezbaterea privind o nouă arhitectură de securitate a revenit în prim-plan, chiar dacă aceasta nu a fost niciodată acceptată de Europa, de UE și de Ucraina, care consideră că problema a fost deja soluționată la nivel european și nu vede niciun motiv pentru a reveni la punctul de plecare.

După cum am văzut, revenirea la arhitectura de securitate și reînvierea ultimatumurilor Rusiei din 2021, care susțineau, în esență, în primul rând că a existat un acord în anii ’90 privind neextinderea NATO – un fapt respins de toți cei care au participat la negocieri, de la Gorbaciov la Kozarev, Reagan și Bush senior, într-o perioadă în care dezbaterea se referea doar la reunificarea Germaniei, nimeni necugetându-se nici măcar la dezintegrarea Pactului de la Varșovia. Apoi, întrucât această abordare nu a funcționat, s-a susținut că Rusia era slabă în anii ’90 și că Occidentul a profitat de aceasta, iar acum este puternică și lumea trebuie să revină la statu quo ante.

Iar a treia abordare și quasi-argument este că ar trebui să existe o securitate egală în regiune – conform preambulului Tratatului CSCE de la Helsinki din 1975 – iar asta ar însemna, în interpretarea Rusiei, că dacă o țară are o preocupare, fie ea unilaterală și nefondată, toate celelalte state ar trebui să o ia în considerare și să ia măsuri pentru a elimina această preocupare. Mai ales când este vorba despre Rusia, un fel de excepționalism care nu se observă atunci când este vorba despre Ucraina și nevoile sale de garanții de securitate. Aici, aceasta înseamnă un drept de veto al Rusiei asupra tuturor chestiunilor legate de securitate și apărare în Europa, împreună cu capacitatea de a impune orice, făcând Europa complet dependentă de voința Rusiei.

Ceea ce Rusia consideră a fi o nouă arhitectură de securitate reprezintă o întoarcere la sferele de influență și la comportamentul imperial de la sfârșitul Războiului Rece, o întoarcere la trecut într-o realitate și un echilibru al capacităților geopolitice complet diferite, așa cum o definește Henry Jackson Society. Este o abordare sortită eșecului, blocantă în orice negociere și una complet diferită de cea a statelor europene. Din declarațiile existente ale reprezentanților europeni reiese că nu este nevoie de o nouă arhitectură de securitate, mai ales una care să implice Rusia, întrucât Europa dispune deja de NATO, UE, OSCE, prezența SUA și Coaliția de Voință. Rusia trebuie să se adapteze la această realitate, având în vedere că Moscova nu a reușit nici măcar să depășească problema cuceririi Ucrainei, fără a mai vorbi despre un eventual posibil atac asupra unui stat membru european al NATO.

Țările de pe flancul estic urmăresc să-și diversifice opțiunile și formatele și să adauge garanții complementare de securitate, pe lângă cele oferite de NATO și UE. De aceea, Ucraina și Turcia sunt, într-o anumită măsură, incluse în viitoarea arhitectură de securitate a Europei în calitate de parteneri care aduc o valoare adăugată. Acest lucru ar putea reduce expunerea Mării Negre la atacurile hibride ale Rusiei și ar conferi o valoare adăugată implicării Ucrainei, cu armata sa de un milion de soldați, cea mai bine pregătită pentru războaiele secolului XXI, alături de Turcia, cea mai importantă armată din Europa în cadrul NATO. Aceasta ar asigura tranziția către proiectul NATO 3.0, inclusiv prin faptul că le-ar permite europenilor să recupereze decalajul și să fie pregătiți la timp pentru a prelua instrumentele convenționale necesare apărării Europei.