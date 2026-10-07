Iulian Groza // Ce propune Comisia Europeană pentru extinderea UE și ce înseamnă asta pentru R. Moldova?

Noi ne-am obișnuit să auzim despre extinderea UE mai mult prin prisma a ceea ce avem noi de făcut ca stat candidat. Despre parcursul nostru. Despre reforme și calendare. Despre cât de pregătită e R. Moldova pentru a atinge obiectivul național de a fi membră UE în 2030.

Marți, comisara pentru extindere Marta Kos a prezentat viziunea Comisiei Europene, cu propuneri concrete despre ce poate face Uniunea Europeană pentru a fi pregătită pentru o viitoare extindere.

Este Uniunea Europeană gata să ne primească? Aceasta era o întrebare pe care o auzeam des la Chișinău, Bruxelles și în capitale UE. Comisia Europeană astăzi spune că da, prin unele adaptări în cadrul actual al tratatelor UE, pe patru paliere: guvernanță, valori, politici și buget.

Ce e important de scos în evidență, analizând deja propunerile Comisiei Europene în ceea ce ne privește direct și pe noi, Republica Moldova?

În primul rând, Foile de Parcurs. În pachetul de extindere din 2026, pe care îl va publica la finalul lunii octombrie, Comisia va propune foi de parcurs indicative, cu priorități și termene, pentru cele mai avansate state în negocieri: Muntenegru, Albania, R. Moldova și Ucraina. Singura condiție este menținerea ritmului reformelor. Pentru prima dată, calendarul aderării va căpăta repere mai concrete.

În al doilea rând, deblocarea procesului. Comisia Europeană recomandă adoptarea votul cu majoritate calificată pentru deschiderea clusterelor de negociere și pentru deciziile intermediare. Un singur stat membru nu ar mai trebui să poată bloca singur un întreg proces din motive bilaterale. Decizia finală privind aderarea rămâne prin unanimitate. Dar drumul până acolo devine mai previzibil. Este o propunere mai veche, dar pentru prima data apare cu detalii într-un document al Comisiei Europene. O astfel de decizie totuși va avea nevoie de un vot al statelor membre ale UE în Consiliu și a Parlamentului European. Urmează să vedem dezbaterile în Consiliul UE și Consiliul European care vor avea loc în lunile ce urmează până la finalul anului curent.

Și, poate cel mai concret, integrarea graduală. Republica Moldova deja beneficiază de unele elemente ale integrării graduale înainte de aderare. R. Moldova e în SEPA. De la 1 ianuarie suntem în „Roam Like at Home”. Planul de Creștere leagă finanțarea europeană de reforme reale. Europa nu mai e doar o destinație. Devine o experiență de zi cu zi.

Așadar, Comisia propune o reformă a politicii de extindere care întâlnește efortul țărilor candidate care avansează și merită. În 2023, Ursula von der Leyen declara că Uniunea va fi la înălțimea determinării candidaților și că, în mandatul acestei Comisii, UE trebuie să avanseze spre extindere. Documentul de astăzi transformă acea promisiune într-o foaie de parcurs.

Comisia Europeană susține, promovează și vine cu propuneri care să avanseze țările candidate în parcursul lor spre UE, pe baza meritelor proprii și a unor condiții clare. Noile clauze de salvgardare, perioadele extinse de monitorizare, exigențele privind statul de drept, toate rămân. Nimeni nu ne scutește de temele noastre de acasă. Scurtături nu vor fi.

Dar logica se schimbă. Nu mai așteptăm o ușă care s-ar putea deschide cândva. Construim, de ambele părți, condițiile ca ea să se deschidă la timp.

Muncă și merit. Pentru Republica Moldova, iată, orizontul 2030 e pe cale să prindă mai mult contur.