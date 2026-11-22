Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Ivanna Koksal a menționat că păstrează relații profesionale și de prietenie cu foștii colegi, iar decizia de a-l susține pe Fiodor Gagauz se bazează pe colaborarea lor parlamentară și pe inițiativele legislative promovate împreună, inclusiv cele care vizează regiunea.

Totodată, fosta candidată a menționat că susținerea sa reprezintă o alegere personală și că diferențele politice nu ar trebui să afecteze respectul reciproc.

În primul tur al alegerilor, desfășurat pe 15 noiembrie, Alexandr Stoianoglo a obținut 38,44% din voturi, Fiodor Gagauz – 24,22%. Ivanna Koksal s-a clasat pe locul al patrulea, cu 11,05% din sufragii. Întrucât niciun candidat nu a obținut majoritatea voturilor, pe 29 noiembrie va fi organizat turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei.