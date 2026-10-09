Iwona Piorko: R. Moldova este aproape de deschiderea a încă două clustere de negocieri cu UE

Referindu-se la decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în procesul de negocieri, ambasadorul a explicat că metodologia de extindere a Uniunii Europene nu prevede un asemenea mecanism. Potrivit acesteia, cele două țări au deschis deja câte două clustere de negocieri, iar următoarele două ar putea fi deschise în curând.

„În metodologia de extindere a Uniunii Europene nu există decuplare pentru că nu există nici cuplare. Două clustere au fost deja deschise atât pentru Moldova, cât și pentru Ucraina și cred că suntem destul de aproape pentru a deschide încă două pentru ambele țări. Comisia Europeană a evaluat încă un an în urmă atât Moldova cât și Ucraina ca fiind gata să deschidă toate clusterele. Dar progresul este bazat pe merite”, a declarat Iwona Piorko în cadrul emisiunii „În Profunzime”, de la Pro TV Chișinău.

Șeful Delegației UE a mai precizat că foaia de parcurs pe care o va primi Republica Moldova nu va fi identică cu cea destinată altor țări candidate, întrucât fiecare stat se află într-o etapă diferită a procesului de aderare. „Foaia de parcurs pe care o vom prezenta va fi diferită pentru fiecare țară. Pentru că fiecare țară care va primi foaia de parcurs este la o etapă diferită”, a menționat ambasadoarea.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a a anunțat că, pe 28 octombrie, Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru și Albania urmează să primească foile de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană.