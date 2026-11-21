Ambasadorul a menționat că banii din Planul de Creștere sunt debursați treptat, în funcție de îndeplinirea unor angajamente concrete, care vizează inclusiv adoptarea unor acte legislative și crearea unor instituții.

„Planul de Creștere pentru Moldova este de 1,9 miliarde de euro. Este o sumă semnificativă, iar fondurile sunt debursate în funcție de reformele realizate. E vorba de aprobarea mai multor legi, de crearea unor instituții. Ulterior, aceste angajamente sunt evaluate și doar după implementarea reformelor banii sunt debursați”, a declarat Iwona Piorko în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RealitateaTV.

Potrivit ambasadorului, următoarea etapă presupune un efort considerabil din partea autorităților, care au de îndeplinit 40 de angajamente până la sfârșitul anului 2026. „Din 1,9 miliarde de euro, au fost debursate 661 de milioane de euro. Următoarea tranșă este cu adevărat ambițioasă. Până la finele lunii decembrie Republica Moldova are 40 de pași de parcurs, iar după evaluare vor fi oferite până la 380 de milioane de euro. Următoarea etapă este dificilă. Sunt multe reforme care trebuie realizate, dar sunt sigură că autoritățile știu ce trebuie să facă și depun eforturi în acest sens”, a explicat oficiala.

Iwona Piorko a subliniat că Uniunea Europeană monitorizează îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova, iar acordarea tranșelor de finanțare depinde de rezultatele evaluării progreselor înregistrate.