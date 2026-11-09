Japonia oferă Republicii Moldova un credit guvernamental de aproape un miliard de lei pentru sectorul agricol

Ministerul Afacerilor Externe precizează că împrumutul este acordat în baza unui acord cu Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA), pentru implementarea celei de-a doua etape a proiectului „Modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole”. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe, a declarat că Japonia este un partener de încredere, iar sprijinul oferit de-a lungul anilor se reflectă în proiecte concrete, cu impact direct asupra dezvoltării țării.

„Prin acest acord, facem un nou pas în modernizarea agriculturii, oferind fermierilor acces la tehnologii și echipamente performante. Apreciem contribuția constantă a Japoniei și ne dorim să consolidăm în continuare acest parteneriat, în beneficiul cetățenilor noștri”, a declarat viceprim-ministrul Mihai Popșoi.

Anterior, premierul Vasile Tofan a explicat că împrumutul le va permite agricultorilor să procure tehnică agricolă în rate, la un preț cu 10-15% mai mic decât cel de piață. Potrivit acestuia, statul va avea rol de intermediar în obținerea finanțării, iar rambursarea creditului va fi responsabilitatea agricultorilor. Rata dobânzii va fi de 3,2%.

Finanțarea va fi acordată pentru o perioadă de 20 de ani, cu o perioadă de grație de șase ani. Din 2021, cu sprijinul Japoniei, au fost dezvoltate și implementate opt proiecte în sectorul agricol. Acestea au susținut procurarea tehnicii agricole, modernizarea fermelor zootehnice, utilizarea energiei regenerabile și a soluțiilor digitale, precum și instruirea fermierilor.