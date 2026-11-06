Jared Kushner propune cinci obiective pentru securitatea Europei, înaintea discuțiilor de pace dintre Ucraina și Rusia

Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump și negociator principal, a prezentat joi, 5 noiembrie, cinci obiective pentru un cadru mai larg de securitate europeană, conform Kyiv Post , preluat de mediafax.ro.

Propunerea acestuia vine înaintea discuțiilor de pace dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite, care vor avea loc săptămâna viitoare la Abu Dhabi.

Într-o declarație publicată pe X, Kushner a scris că Trump a discutat cu mai mulți lideri europeni despre stabilirea unor măsuri de securitate pe termen lung, prin care să fie evitate noi conflicte.

Propunerea vine după negocierile de la Bruxelles, la care au participat reprezentanți ai Ucrainei, NATO, Uniunii Europene și ai altor parteneri europeni.

„Obiectivul nostru este să dezvoltăm aranjamente practice care să răspundă preocupărilor de securitate ale tuturor părților, să reducă riscul unor conflicte viitoare și să creeze un mediu de securitate mai stabil și mai previzibil”, a scris Kushner.

Cinci obiective pentru securitatea europeană

Jared Kushner a prezentat, așadar, cinci direcții principale pentru viitorul cadru de securitate europeană:

consultări permanente în domeniul securității, canale de comunicare sigure în situații de criză, mai multă transparență militară, măsuri reciproce pentru reducerea riscului de escaladare un cadru de durată pentru securitatea și stabilitatea Europei.

Acesta a spus că, în ultimii peste 30 de ani, Europa și Rusia au încercat să stabilească acorduri de securitate care să reziste în timp.

Deși a fost depus atât de mult efort în această direcție, războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a făcut însă ca acest obiectiv să fie și mai greu de atins.

Propunerile urmăresc să creeze mecanisme prin care părțile să comunice în mod regulat, să aibă mai multă predictibilitate, reducând riscul unor noi confruntări militare.

Nicio țară nu va putea bloca alegerile suverane ale alteia

Jared Kushner a spus că orice viitor acord trebuie să respecte suveranitatea statelor, integritatea teritorială și dreptul fiecărei țări de a-și decide propriile măsuri de securitate.

„Fiecare țară își va păstra autoritatea asupra propriei securități și a propriilor alianțe; nicio țară nu va avea drept de veto asupra alegerilor suverane ale alteia”, a scris acesta.

Această prevedere este importantă în special pentru Ucraina, ale cărei planuri de aderare la NATO au fost contestate de foarte multe ori de Moscova.

Emisarul american a mai spus că NATO va continua să joace un rol important în apărarea Europei, iar noul plan va completa instituțiile existente, nu le va înlocui.

Poziția este diferită de cererile formulate de Rusia de mai mulți ani. Moscova îi cere Ucrainei să renunțe la planurile de aderare la NATO, acceptând restricții privind viitoarele acorduri de securitate.