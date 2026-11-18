La Berlin, potrivit unui oficial american, Witkoff și Kushner se vor întâlni cu noua echipă europeană de negociere pentru a aborda discuțiile cu Rusia, informează Agerpres.



Doar cu câteva zile în urmă, Uniunea Europeană a anunțat că Germania, Franța, Regatul Unit, Italia și Polonia, împreună cu instituțiile UE, îi vor reprezenta pe europeni la viitoarele discuții cu Rusia cu privire la Ucraina.



O reuniune a Coaliției Voinței, compusă din 37 de state ce sprijină politic și militar Ucraina, urmează să fie găzduită de cancelarul german Friedrich Merz joi, la Berlin.



Potrivit guvernului german, se așteaptă ca peste 20 de lideri să participe la acest eveniment. Oficialul american, citat de dpa, a subliniat că, alături de NATO și alte garanții de securitate, Coaliția Voinței ar putea juca un rol important în cadrul securității Ucrainei după război.



Această coaliție a fost înființată la începutul anului 2025 de către Regatul Unit și Franța pentru a sprijini Ucraina în lupta sa defensivă împotriva Rusiei.



Potrivit oficialului american, reuniunea de la Berlin are drept scop elaborarea unor garanții de securitate credibile pentru Ucraina în perioada de după război, promovarea unui plan cuprinzător de reconstrucție economică și pregătirea pentru următoarea rundă de negocieri multilaterale.



Oficialul american a descris discuțiile din capitala Germaniei și vizita planificată a președintelui american Donald Trump în China ca fiind 'parte a unei inițiative diplomatice coordonate'.



În cadrul turneului său în Asia, Donald Trump intenționează să se întâlnească joi, pentru prima dată în cadrul unei reuniuni tripartite, cu președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin, în marginea summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen (sudul Chinei).



Potrivit afirmațiilor făcute de Trump, discuțiile vor viza de asemenea 'subiectul său preferat: Ucraina'. Oficialul american a declarat că secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Trezoreriei Scott Bessent și noul șef de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, au fost pe deplin informați despre mersul negocierilor privind Ucraina și-l consiliază pe Trump în China.



SUA și-au intensificat recent eforturile pentru a găsi o soluție la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Delegațiile Rusiei și Ucrainei s-au întâlnit săptămâna trecută la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, pentru prima oară după mai bine de opt luni, sub medierea SUA.