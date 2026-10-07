JD Vance afirmă că Iranul trebuie să-și reducă capacitatea de îmbogățire a uraniului pentru a opri războiul

Vance, un sceptic de lungă durată în privința implicării SUA în războaie străine, a jucat un rol principal în negocierile pentru rezolvarea conflictului din Iran și a intermediat în iunie un acord de pace provizoriu, care a eșuat însă rapid. Războiul din Iran a perturbat piețele globale de energie și a devenit o povară politică pentru președintele american Donald Trump și pentru colegii săi republicani, în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, transmite Agerpres.

Vance a declarat luni, după o vizită în Alaska, că orice acord trebuie să prevadă reducerea capacității Iranului de îmbogățire a uraniului, în loc să ofere doar asigurări privind viitoare reduceri ale activităților nucleare.

„Dacă nu doriți o armă nucleară, atunci de ce aveți nevoie de combustibil îmbogățit la 60%? Iar dacă vreți să demonstrați că nu intenționați să construiți o armă nucleară, nu produceți combustibil puternic îmbogățit. Este o chestiune fundamentală, de principiu”, a spus Vance.

„Cred că dacă vor să demonstreze că nu urmăresc construirea unei arme nucleare, ar trebui să ia măsuri concrete în privința capacității lor de îmbogățire”, a mai spus el.

„Solicitările și ideile” Washingtonului privind programul nuclear iranian sunt în contradicție cu solicitările Teheranului, a declarat miercuri un înalt oficial iranian pentru Reuters, întrebat despre afirmația lui Vance conform căreia Teheranul trebuie să își reducă activitățile de îmbogățire a uraniului pentru a pune capăt conflictului.

JD Vance a declarat că SUA rămân deschise unui acord, însă vor cere concesii nucleare concrete din partea Iranului.

„Nu vom schimba vorbe pe fapte”, a spus Vance.

Israelul, SUA și alte state occidentale acuză de multă vreme Iranul că urmărește să obțină arme nucleare, invocând, printre altele, decizia acestuia de a îmbogăți uraniu până la 60%, mult peste necesarul pentru utilizări civile și aproape de pragul de 90% necesar pentru fabricarea unei arme. Iranul neagă că ar urmări să obțină arme nucleare. Autoritățile iraniene au declarat că Teheranul ar putea accepta să dilueze uraniul puternic îmbogățit.

Situația este complicată și de faptul că Washingtonul nu știe cu certitudine cine ia deciziile la Teheran, a afirmat Vance.

Vicepreședintele american a precizat că Washingtonul poartă discuții cu președintele iranian Masoud Pezeshkian și cu ministrul de externe Abbas Araqchi. Totuși, a adăugat el, nu este clar ce nivel de autoritate dețin aceștia în cadrul structurii de putere a Iranului, după ce loviturile comune americano-israeliene de la începutul războiului au dus la moartea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

„Unul dintre aspectele pe care le-am constatat este că nu este pe deplin clar modul în care se iau deciziile în țara lor”, a spus Vance.

Trump a declarat marți că „cea mai mare problemă” a sa este faptul că nimeni nu știe cine conduce Iranul.

Vance a declarat pentru Reuters că a purtat personal discuții cu comandanții de pe teren pentru a evalua situația din zona de operațiuni. El a respins îngrijorările privind lipsurile critice de muniție și a adăugat că, deși trupele iraniene reușesc periodic să atace nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, ele sunt, în mare parte, incapabile să blocheze exporturile de energie prin această cale navigabilă.

Vance a refuzat să precizeze dacă el conduce negocierile de pace, deși este adesea menționat drept principalul negociator al Casei Albe.

„Cu siguranță suntem implicați”, a spus el. „În cele din urmă, președintele Statelor Unite este cel care coordonează lucrurile”, a mai spus Vance.