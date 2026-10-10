Judecătorii intră în grevă japoneză din 12 octombrie, nemulțumiți de salarizare

Potrivit Asociației Judecătorilor, protestul este planificat pentru o perioadă inițială de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației. Acțiunea ar putea înceta mai devreme dacă vor fi soluționate revendicările privind salarizarea și problemele semnalate de Consiliul Superior al Magistraturii în avizul asupra proiectului de lege privind salarizarea.

Decizia a fost aprobată în aceeași zi în care la Consiliul Superior al Magistraturii au fost discutate problemele privind salarizarea judecătorilor și posibilele soluții. Asociația Judecătorilor precizează că protestul nu va afecta activitatea instanțelor.

Anterior, CSM a solicitat revizuirea formulei de salarizare din proiectul noii legi, care prevede majorarea cu două clase a poziției salariale a judecătorilor, dar reducerea coeficientului de la 8,48 la 6,85. Consiliul a propus, în schimb, majorarea cu zece clase, revizuirea coeficientului și introducerea unor sporuri, precum și creșteri salariale pentru grefieri și asistenți judiciari.