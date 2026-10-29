Junghietu cere sprijin suplimentar din partea UE pentru consumatorii vulnerabili în sezonul rece

Junghietu a declarat că majorarea costurilor resurselor energetice, provocată de crizele internaționale și perturbarea lanțurilor de aprovizionare, este exploatată de Rusia pentru promovarea mesajelor privind revenirea la gazele rusești, prezentate drept o alternativă mai ieftină și sigură.

„Cetățenii noștri au rămas fideli parcursului european, în pofida crizelor energetice și a ingerințelor rusești, iar noi suntem hotărâți să continuăm pe acest drum. În același timp, Guvernul depune toate eforturile pentru a proteja gospodăriile vulnerabile în sezonul rece, în condițiile creșterii prețurilor la energie pe fondul crizelor internaționale”, a declarat ministrul.

În acest context, Junghietu a solicitat sprijinul partenerilor europeni.

„Facem un apel și la partenerii noștri europeni pentru identificarea unor posibilități de asistență financiară suplimentară care să ne ajute să răspundem necesităților celor mai vulnerabili consumatori”, a afirmat ministrul Energiei.

Potrivit acestuia, Republica Moldova și-a asigurat volumele de gaze naturale necesare consumatorilor pentru sezonul rece. În condițiile în care costurile de achiziție rămân însă ridicate, Chișinăul este interesat de accesul la mecanismele europene de achiziții comune de gaze, care ar putea permite obținerea unor condiții mai avantajoase.

Ministrul a insistat și asupra accelerării integrării Republicii Moldova în piața energetică europeană.

„Pentru Moldova este vital să accelerăm cuplarea piețelor de energie electrică, dezvoltarea interconexiunilor și reformele necesare aderării la Uniunea Europeană”, a declarat Junghietu.

În contextul incidentelor cu drone, ministrul a vorbit și despre necesitatea unor mecanisme europene care să permită accesul rapid la echipamente energetice critice și la finanțare în cazul avariilor sau atacurilor asupra infrastructurii.

Junghietu a amintit că, de la începutul anului, sistemul energetic al Republicii Moldova s-a confruntat cu două incidente majore: avarierea unei linii electrice din cauza depunerilor de gheață, care a provocat întreruperi parțiale timp de aproximativ cinci ore, și consecințele unui atac rusesc cu drone asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Potrivit Ministerului Energiei, coordonarea cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina a permis evitarea unor întreruperi de amploare.

La reuniunea de la Luxemburg, miniștrii Energiei din statele UE au susținut continuarea sprijinului pentru Republica Moldova și Ucraina, precum și dezvoltarea interconexiunilor și integrarea celor două state în piața energetică europeană.