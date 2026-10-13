Junghietu, despre acuzațiile socialiștilor privind achizițiile de gaze: Noi narațiuni preluate de la Kremlin, fără nicio soluție reală

Reacția vine după ce deputații socialiști au cerut investigarea achizițiilor efectuate de Energocom, publicarea contractelor de procurare a gazelor și constituirea unei comisii parlamentare de anchetă, condusă de opoziție.

„În mod așteptat, aflată în vizită la Moscova, delegația socialiștilor trimite acasă indicații ce conțin noi narațiuni preluate de la Kremlin, dar care nu prezintă nicio soluție reală”, a scris Junghietu pe Facebook.

Declarația vine după ce deputații PSRM Grigore Novac și Vladimir Odnostalco au acuzat guvernarea de lipsă de transparență în procesul de achiziție a gazelor pentru sezonul rece 2026–2027. Socialiștii susțin că prețurile ridicate sunt consecința deciziilor greșite ale autorităților și au anunțat că vor sesiza Procuratura Generală, invocând inclusiv declarațiile premierului Vasile Tofan despre problemele din sectorul energetic.

Totodată, PSRM solicită publicarea tuturor contractelor Energocom și investigarea eventualelor încălcări în procesul de achiziție. Anterior, socialiștii au propus chiar lichidarea Energocom și a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, cu transferarea atribuțiilor acestora către Ministerul Energiei.

Dorin Junghietu respinge acuzațiile și susține că majorarea tarifelor este determinată în principal de creșterea prețurilor pe piața internațională. Potrivit ministrului, din tariful de 26 de lei pentru un metru cub de gaze, 17,5 lei reprezintă costul de achiziție, care s-ar fi dublat față de anul trecut.

„Este o criză a prețurilor la nivel mondial care ne afectează puternic. Însă acuzațiile nesăbuite aduse de socialiști sunt în totalitate invenții și falsuri”, a declarat ministrul, precizând că prețul gazelor pe hub-ul european TTF a depășit 86 de euro.

În ceea ce privește transparența achizițiilor, Junghietu afirmă că Energocom a făcut publice informațiile necesare despre procedurile de procurare, iar deciziile tarifare ale ANRE au fost discutate în ședințe publice. Ministrul a comparat aceste proceduri cu negocierile purtate anterior cu Gazprom, pe care le-a calificat drept netransparente.

Potrivit oficialului, pentru sezonul 2026–2027 au fost organizate 24 de runde de licitații, cu participarea a 11 companii din opt state. Junghietu susține că toate volumele necesare de gaze au fost contractate, inclusiv stocurile de securitate care trebuie constituite până la 1 noiembrie.

Ministrul a răspuns și criticilor privind lipsa contractelor pe termen lung, la preț fix. El afirmă că asemenea oferte au fost căutate, însă majoritatea furnizorilor europeni preferă contracte cu prețuri indexate la cotațiile bursiere, în contextul instabilității pieței.

Totodată, Junghietu a exclus posibilitatea revenirii la achizițiile de gaze rusești.

„Moldova nu va cumpăra gaz din vânzarea căruia Rusia duce un război ilegal și inuman”, a declarat ministrul.

Acesta susține că, dincolo de poziția autorităților, reluarea livrărilor de la Gazprom ar fi dificilă și din punct de vedere tehnic, deoarece gazoductul TurkStream nu ar dispune de capacitatea necesară pentru volume suplimentare.

În privința cheltuielilor Energocom, Junghietu afirmă că întreprinderea a identificat economii de aproximativ 17,5 milioane de lei, a redus salariul conducerii și a decis să renunțe la actualul sediu închiriat, urmând să se mute într-un spațiu deținut de o companie de stat.

Referitor la solicitările socialiștilor privind implicarea Procuraturii, ministrul susține că reprezentanți ai organelor de drept au fost incluși în comisiile de achiziție a gazelor, iar compania este pregătită să ofere instituțiilor competente informațiile necesare.

Dorin Junghietu a mai declarat că Guvernul va continua programul de compensații pentru consumatorii vulnerabili, în condițiile în care prețurile ridicate la energie pun o presiune tot mai mare asupra bugetelor familiilor.