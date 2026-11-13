Kaja Kallas avertizează Europa asupra „capcanelor” Moscovei

”Înainte de toate, avem nevoie de o încetare a focului. Dacă începem să discutăm despre cererile Rusiei cu privire la arhitectura securităţii (Europei), vom cădea în capcana pe care Rusia ne-o întinde pentru a ne deturna atenţia de la lipsa unei încetări a focului”, a avertizat vineri, înaintea unui summit la Dublin, Kaja Kallas, citată de news.ro.

Negocierile cu privire la viitorul Războiului din Ucraina ocupă o mare parte a reuniunii liderilor europeni reuniți la Dublin.

Prezenţa europenilor la aceste negocieri este promovată de către Statele Unite, însă Rusia se opune, pentru moment.

Kremlinul a anunţat, la rândul său, că nu a acceptat ca europenii să ia parte la negocieri, după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi emisarul american Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, au anunţat că Europa urmează să participe la viitoarele negocieri.

”După ce vom înţelege adevăratele intenţii (ale europenilor) şi voinţa de a contribui la procesul de pace, vom putea să decidem ţinerea de negocieri într-un format lărgit”, a declarat presei un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

