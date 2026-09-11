Kaja Kallas cere Europei să-și accelereze pregătirea militară: „2030 este prea târziu. Amenințările se intensifică”

„Examinăm starea de pregătire a apărării pentru 2030 şi mi se pare că este prea târziu”, a declarat Kallas într-un interviu publicat vineri de ziarul belgian Le Soir. Fostul premier al Estoniei a avertizat, de asemenea, că a vorbi despre „atacuri hibride” poate fi limitativ pentru a descrie ceea ce se întâmplă și a susținut că Rusia „nu încetează să escaladeze şi testează până unde poate merge”, relatează EFE și Agerpres, preluat de Digi24.ro .

„Atacuri hibride sunt o definiţie cam vagă a ceea ce se întâmplă cu adevărat”, a afirmat Kallas, care a subliniat că UE analizează ce altceva se poate face în domeniul apărării și a denunțat faptul că există „diplomaţi care de fapt nu sunt diplomaţi” și care, din ambasade, recrutează infractori mărunți pentru a comite acte de sabotaj.

Vicepreședintele Comisiei Europene a asigurat, de asemenea, că „ameninţările se intensifică” și că atacurile au ajuns deja pe teritoriul european, așa că, în opinia ei, „trebuie să acţionăm mai repede”.

Kaja Kallas a explicat că acesta a fost motivul pentru care a propus recent crearea unui grup de nivel înalt, format din experți, care să poată propune măsuri concrete pentru a accelera pregătirea europeană în materie de apărare. A recunoscut însă că inițiativa s-a confruntat cu o opoziție puternică din partea unor state membre, ceea ce a determinat-o să anuleze prezentarea și lansarea grupului.

„Statele membre s-au opus cu adevărat acestei idei. Foarte bine, să căutăm alte soluţii. Dar nu renunţ la acest obiectiv: trebuie să acţionăm mai repede”, a adăugat șeful diplomației europene.