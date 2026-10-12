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Kaja Kallas: UE va susţine un armistiţiu energetic între Ucraina şi Rusia „imediat ce acesta va ţine”

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Kaja Kallas: UE va susţine un armistiţiu energetic între Ucraina şi Rusia „imediat ce acesta va ţine”

Uniunea Europeană (UE) este pregătită să susţină un armistiţiu al atacurilor împotriva infrastructurilor energetice între Rusia şi Ucraina „imediat ce acesta va ţine”, anunţă luni şeful diplomaţiei europene Kaja Kallas, relatează AFP.

„Bineînţeles, vom saluta armistiţiul imediat ce va ţine", a declarat ea la Luxemburg, înaintea unei reuniuni a miniştrilor de Externe ai statelor membre UE.

„Nu avem încă certitudinea că Rusia se va conforma", a adăugat ea.

Orice armistiţiu este necesar să acopere nu doar rafinăriile de petrol din Rusia şi Ucraina, transmite News.ro.

„Ucraina are doar una, iar Rusia are multe, aşa că asta e clar în favoarea Rusiei", a subliniat ea.

Pentru moment, "armistiţiul energetic nu funcţionează", a declarat, la rândul său, la sosirea la reuniunea de la Luxemburg ministrul eston de Externe Margus Tsahkna.

Preşedintele american Donald Trump a semănat confuzia anunţând un armistiţiu energetic între Moscova şi Kiev, după ce a anunţat că a negociat livrarea unor cantităţi masive de motorină rusească pieţelor americană şi mondială.

Ucraina a anunţat că este pregătită să respecte acest armistiţiu, însă Moscova nu a reacţionat imediat.

Cel mai bun mijloc de a pune capăt atacurilor împotriva rafinăriilor de petrol din Rusia sau centralelor electrice din Ucraina este ca Moscova să pună capăt războiului, subliniază Kaja Kallas.

„Mesajul nostru este clar: dacă vrem să punem capăt acestui război, singurul mod de a o face este să exercităm presiuni şi mai mari asupra Rusiei", a declarat fostul premier eston.

Ea cere Statelor Unite "să impună sancţiunile necesare, pentru ca să putem termina cu adevărat acest război".

„Nu există altă cale: presiuni asupra Rusiei şi susţinerea Ucrainei", a rezumat, la rândul său, şefa diplomaţiei letone, Baiba Braze.

În Australia, Guvernul a comentat anunţul lui Donald Trump.

„Australia susţine un armistiţiu energetic care să fie respectat de către Rusia şi care să contribuie la o pace dreaptă şi durabilă, potrivit condiţiilor stabilite de către Ucraina", a declarat AFP un purtător de cuvânt al Ministerului australian de Externe.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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