Kaja Kallas: UE va susţine un armistiţiu energetic între Ucraina şi Rusia „imediat ce acesta va ţine”

„Bineînţeles, vom saluta armistiţiul imediat ce va ţine", a declarat ea la Luxemburg, înaintea unei reuniuni a miniştrilor de Externe ai statelor membre UE.

„Nu avem încă certitudinea că Rusia se va conforma", a adăugat ea.

Orice armistiţiu este necesar să acopere nu doar rafinăriile de petrol din Rusia şi Ucraina, transmite News.ro.

„Ucraina are doar una, iar Rusia are multe, aşa că asta e clar în favoarea Rusiei", a subliniat ea.

Pentru moment, "armistiţiul energetic nu funcţionează", a declarat, la rândul său, la sosirea la reuniunea de la Luxemburg ministrul eston de Externe Margus Tsahkna.

Preşedintele american Donald Trump a semănat confuzia anunţând un armistiţiu energetic între Moscova şi Kiev, după ce a anunţat că a negociat livrarea unor cantităţi masive de motorină rusească pieţelor americană şi mondială.

Ucraina a anunţat că este pregătită să respecte acest armistiţiu, însă Moscova nu a reacţionat imediat.

Cel mai bun mijloc de a pune capăt atacurilor împotriva rafinăriilor de petrol din Rusia sau centralelor electrice din Ucraina este ca Moscova să pună capăt războiului, subliniază Kaja Kallas.

„Mesajul nostru este clar: dacă vrem să punem capăt acestui război, singurul mod de a o face este să exercităm presiuni şi mai mari asupra Rusiei", a declarat fostul premier eston.

Ea cere Statelor Unite "să impună sancţiunile necesare, pentru ca să putem termina cu adevărat acest război".

„Nu există altă cale: presiuni asupra Rusiei şi susţinerea Ucrainei", a rezumat, la rândul său, şefa diplomaţiei letone, Baiba Braze.

În Australia, Guvernul a comentat anunţul lui Donald Trump.

„Australia susţine un armistiţiu energetic care să fie respectat de către Rusia şi care să contribuie la o pace dreaptă şi durabilă, potrivit condiţiilor stabilite de către Ucraina", a declarat AFP un purtător de cuvânt al Ministerului australian de Externe.