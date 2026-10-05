Kallas, despre incidentele cu drone rusești în R. Moldova: Kremlinul pune în pericol vieți pe întregul continent

”Chiar în acest weekend, dronele rusești au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. Este inacceptabil, pentru că Kremlinul pune în pericol vieți omenești pe întregul continent”, a declarat Kallas.

Oficialul european a afirmat că acțiunile Rusiei urmăresc să provoace teamă și să afecteze capacitatea statelor europene de a lua decizii. Potrivit acesteia, răspunsul Uniunii Europene trebuie să fie consolidarea rezilienței și continuarea sprijinului pentru Ucraina.

Declarațiile vin după noile incidente din 3 octombrie, când cinci drone și rachete rusești au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și au explodat în apropierea unor localități din patru raioane.

Premierul Vasile Tofan a declarat, la rândul său, că survolurile dronelor au devenit o amenințare tot mai frecventă pentru populație și infrastructură.

”A devenit o rutină ca dronele să amenințe populația și infrastructura”, a spus Tofan, precizând că autoritățile urmează să sporească capacitățile de apărare antiaeriană.

Kallas a mai anunțat că Uniunea Europeană susține modernizarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova printr-un pachet de 317 milioane de euro. Premierul a mulțumit UE pentru sprijinul acordat inclusiv pentru consolidarea apărării aeriene.