Kievul acuză Moscova că a provocat „în mod deliberat o catastrofă umanitară” în regiunea Herson ocupată

„Rusia creează în mod deliberat o catastrofă umanitară”, a declarat duminică ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga.

În cadrul Adunării Generale a ONU care se întruneşte în această săptămână, Sîbiga a cerut comunităţii internaţionale să se mobilizeze pentru „a stabili un coridor umanitar, a livra alimente şi medicamente şi a evacua civilii”, potrivit AFP, preluată de Agerpres, citată de Digi24.ro.

Conform autorităţilor ucrainene, aproximativ 2.000 de persoane se află încă în Oleşki, în regiunea Herson, pe malurile râului Nipru.

Accesul extrem de dificil la această localitate situată pe linia frontului complică orice estimare exactă a numărului de locuitori şi a condiţiilor lor de viaţă.

Luni, Kremlinul a recunoscut dificultăţile în furnizarea de alimente şi medicamente, dând vina în mod direct pe Kiev.

„Regimul de la Kiev face absolut tot posibilul pentru a obstrucţiona livrările. Dronele zboară constant deasupra zonei şi ucid oameni”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

AFP a vorbit cu voluntari ucraineni care coordonează evacuările din regiunea Herson, dar nu a putut verifica independent situaţia la faţa locului.

„Nu lasă ajutoare, jefuiesc populaţia”

Potrivit acestora, situaţia din Oleşki s-a deteriorat în ultimele luni, iar evacuările sunt acum excluse.

„Ruşii înşişi obişnuiau să aducă provizii în scopuri propagandistice. Acum, odată cu proliferarea dronelor, nu îşi mai asumă acest risc”, a declarat pentru AFP Stefan Voronţov, un salvator voluntar.

„Nu lasă ajutoare, jefuiesc populaţia, au adus situaţia în pragul catastrofei umanitare”, a adăugat el, acuzând autorităţile ruse că au agravat criza.

Potrivit acestuia, situaţia s-ar putea deteriora semnificativ pe măsură ce se apropie iarna, când locuitorii îşi vor fi epuizat rezervele de alimente.

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) de la Kiev a evaluat situaţia de securitate ca fiind „volatilă şi complexă” şi a declarat că „numeroase obstacole” împiedică furnizarea ajutorului umanitar.

CICR şi-a afirmat disponibilitatea de a oferi sprijin „dacă părţile îl solicită şi atunci când există garanţii de securitate adecvate”.

La rândul său, comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineţ, solicită de câteva luni o misiune de evacuare umanitară, dar susţine că Moscova nu a răspuns acestor propuneri.

„Oamenii trebuie salvaţi. Pentru că oraşul a devenit o capcană mortală”, a declarat el.