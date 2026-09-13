Kirilo Budanov: Kievul se pregăteşte pentru reluarea negocierilor în octombrie

„Ne pregătim. Pentru luna octombrie”, a spus Budanov, răspunzând la întrebarea dacă se pregăteşte următoarea rundă de negocieri de pace. Şeful Biroului prezidenţial a confirmat, de asemenea, că este vorba despre un format trilateral, dar nu a dorit să comenteze locul potenţial al negocierilor, transmite News.ro.

Budanov a făcut aceste declaraţii la câteva zile după ce emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner au purtat discuţii atât la Moscova, cât şi la Kiev. A fost prima lor vizită de acest fel la Moscova din februarie şi prima vizită în capitala Ucrainei.

Ultima întâlnire trilaterală a avut loc la Geneva, în februarie. Eforturile diplomatice conduse de SUA s-au blocat între timp, deoarece Washingtonul a fost concentrat asupra conflictului cu Iranul.

După vizita în ambele capitale, Witkoff a declarat că părţile au salutat noul impuls în continuarea discuţiilor.

Zelenski a afirmat că cei doi emisari au prezentat câteva „idei foarte bune şi valoroase”. El a sugerat că o nouă întâlnire trilaterală ar putea fi găzduită de Turcia, Emiratele Arabe Unite, Elveţia sau alte ţări.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova nu exclude reluarea negocierilor de pace, dar a adăugat că este prea devreme pentru a spune când şi unde ar putea avea loc astfel de discuţii.

Între cele două părţi persistă diferenţe majore cu privire la modul de a pune capăt războiului. O problemă cheie o reprezintă soarta teritoriului rămas sub control ucrainean din regiunea Donbas din est, pe care Moscova îl revendică ca fiind al său, dar pe care nu a reuşit să-l cucerească în ciuda anilor de lupte aprige.

În discursul său de la evenimentul găzduit de Kiev, Budanov a mai spus că Ucraina doreşte să ofere protecţie ţărilor care au susţinut-o în război, dar, în practică, decizia finală va depinde de arhitectura de securitate din Europa, relatează Ukrainska Pravda. La finalul mesei rotunde la care a participat Budanov, acesta a decis să comenteze un subiect care nu fusese abordat în întrebări.„Să formulăm astfel: va ajuta Ucraina alte ţări, dacă va fi necesar?”, a spus Budanov. El a asigurat că Ucraina „cu siguranţă va fi recunoscătoare tuturor celor care au ajutat-o, aşa că, în principiu, este avantajos să ai Ucraina ca prieten, şi nu pe altcineva”.

El a subliniat că partenerii europeni trebuie să definească nu doar arhitectura de securitate, ci şi „misiunea şi rolul Ucrainei în această arhitectură de securitate”, şi a subliniat că „Ucraina este cu siguranţă pregătită să participe activ la acest proces şi îşi exprimă deschis această disponibilitate”.

Budanov, care înainte de numirea în cadrul Biroului Preşedintelui Ucrainei a condus Direcţia Generală de Informaţii a Ministerului Apărării, i-a avertizat, de asemenea, pe parteneri că nu ar trebui amânată găsirea unui răspuns la această întrebare. „Se spune că Europa trebuie să se trezească, să se pregătească. Dar v-aţi gândit vreodată că s-ar putea întâmpla pur şi simplu să nu mai fie timp pentru asta? Şi realitatea nu va bate la uşă, ci va sparge uşa cu „cizma”. Se întâmplă şi aşa”, a avertizat el.