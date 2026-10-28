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Krasnoselski a prelungit cu încă 60 de zile nivelul ridicat de alertă teroristă în regiunea transnistreană

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Krasnoselski a prelungit cu încă 60 de zile nivelul ridicat de alertă teroristă în regiunea transnistreană

Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a prelungit cu încă 60 de zile alerta de pericol terorist în regiunea transnistreană. Un decret în acest sens a fost semnat miercuri, 28 octombrie, iar măsura va rămâne în vigoare până pe 29 decembrie 2026, inclusiv.

Potrivit documentului, decizia a fost luată în contextul menținerii unei presupuse amenințări privind comiterea unor acte teroriste și al necesității continuării măsurilor de prevenire a acestora.

Decretul prevede extinderea regimului de alertă pe întreg teritoriul regiunii transnistrene și intră în vigoare din momentul semnării.

Amintim că regimul de alertă teroristă a fost instituit în regiunea transnistreană în aprilie 2022, în urma unei serii de explozii și incidente de securitate raportate de administrația separatistă. Ulterior, nivelul de alertă a fost redus de la cod roșu la cod galben, iar măsura a fost prelungită în repetate rânduri.

Ultima prelungire fusese dispusă până pe 30 octombrie 2026. Prin noul decret, termenul a fost extins până la sfârșitul lunii decembrie.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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