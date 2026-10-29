Kremlinul amenință cu anularea negocierilor de pace dacă Ucraina atacă Rusia de sărbătoare naţională: Să vedem cum se vor comporta

O reuniune tripartită – între ruși și ucraineni, cu mediere americană – este planificată să aibă loc în noiembrie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, ca parte a eforturilor recente ale SUA de a relansa discuţiile de pace.

„Să vedem cum se vor comporta adversarii noştri ucraineni în aceste zile. (…) Dacă în timpul celebrării noastre vor avea loc bombardamente masive, acest lucru ne va afecta probabil starea de spirit, ceea ce este logic”, a declarat unui reporter al televiziunii ruse Iuri Uşakov, consilierul Kremlinului pe probleme de politică internaţională, relatează agențiile de presă EFE și Agerpres.

Rusia sărbătoreşte pe 4 noiembrie Ziua unităţii naţionale, o sărbătoare care celebrează victoria asupra ocupaţiei poloneze din 1612.

„Ziua unităţii naţionale este sărbătoarea noastră. Şi am spus că reluarea negocierilor tripartite va fi anunţată după aceasta. Este evident că întâlnirea va avea loc după aceea, nu înainte”, a reiterat Uşakov.

Kremlinul a condamnat joi un bombardament masiv cu drone lansat de Ucraina asupra Rusiei – unele media au vorbit despre cel mai mare atac de la începutul războiului, cu 1.214 de aparate doborâte – în timpul celui de-al treilea summit Rusia-Africa, care a avut loc în ultimele două zile în capitala rusă.

„Este ceva foarte straniu, pentru că este vorba de un eveniment de anvergură mondială desfăşurat în capitala Rusiei. Şi, desigur, lansarea unui atac masiv cu drone de o asemenea amploare împotriva Moscovei este ceva straniu”, a afirmat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în declaraţii pentru media.

Potrivit primarului capitalei ruse, Serghei Sobianin, miercuri, între ora locală 20:30 (17:30 GMT) şi ora 07:00 (04:00) joi, au fost lansate 613 drone în direcţia regiunii Moscovei, dintre care 231 au fost doborâte în apropierea oraşului.