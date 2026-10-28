„Am convenit că negocierile tripartite cu participarea Rusiei, Ucrainei și SUA vor fi reluate”, a declarat pentru televiziunea publică Iuri Ușakov, consilier pentru politică internațională al Kremlinului, transmite Agerpres.

„Ei (europenii) pot participa dacă își cumpără bilete. Dar nimeni nu intenționează să îi invite la masa negocierilor”, a adăugat el.

Ușakov declarase deja marți că este prematur să se discute despre desemnarea unui negociator european pentru negocierile privind Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut întotdeauna prezența aliaților săi europeni în procesul de negociere și chiar mai intens după tensiunile dintre Kiev și președintele american Donald Trump.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a spus că Europa nu a prezentat nimic nou în contactele sale de marți cu președintele Vladimir Putin.

Cu sprijinul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store au discutat telefonic cu președintele rus Vladimir Putin, îndemnându-l să declare un armistițiu.

Drept răspuns, liderul de la Kremlin i-a avertizat pe interlocutorii săi europeni că nu va exista pace în Ucraina până când nu vor fi luate în considerare interesele naționale ale Rusiei.

În ceea ce privește data întâlnirii de la Abu Dhabi, Ușakov a spus că aceasta va fi anunțată ''în curând''.

Moscova propusese a doua săptămână din noiembrie, deși Kievul preferă să o amâne pentru zilele imediat următoare alegerilor legislative din 3 noiembrie din SUA.