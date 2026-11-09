Kremlinul îi răspunde lui Trump că Ucraina „este deja o altă țară” față de 2022

„Din punct de vedere geografic, Ucraina este deja o altă țară. Realitatea de pe teren este evidentă. Cred că nimeni nu poate nega aceasta”, a afirmat luni purtătorul de cuvânt al președinției ruse Dmitri Peskov în conferința sa zilnică, telefonică, de presă.



Referitor la subiect, președintele Trump declarase că, la încheierea războiului, teritoriul Ucrainei „va avea o altă formă”, informează EFE, preluat de agerpres.ro.



„Cred că o să-l avem încheiat (acordul de pace). Cred că se va întâmpla aceasta. Și ei vor ajunge la o formă puțin diferită pentru Ucraina”, a declarat președintele american într-un interviu acordat CBS și dat publicității luni.



Declarațiile președintelui Trump au fost făcute publice cu o zi înaintea negocierilor dintre Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite și programate să aibă loc pe 10 și 11 noiembrie la Abu Dhabi.



Președintele Trump și-a exprimat încrederea că se va putea ajunge la un acord, deși Ucraina și Rusia rămân profund divizate în privința concesiilor teritoriale și a garanțiilor de securitate după un eventual armistițiu.



„Se ține o întâlnire foarte importantă”, a subliniat liderul de la Casa Albă.



„Cred că acest război se va termina și se va termina curând. Și singurul motiv pentru care se va termina este datorită mie”, a susținut președintele american.



Rusia insistă de ani de zile asupra recunoașterii internaționale, în special de către Kiev, a celor cinci teritorii anexate.



Este vorba de Crimeea, peninsula anexată după referendumul organizat de Moscova în 2014, și regiunile Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie.



Moscova consideră aceste ultime patru regiuni drept parte a teritoriului său în cadrul granițelor administrative din 1991. O recunoaștere ce figurează în Constituția Rusiei, deși armata rusă nu controlează complet aceste teritorii.



Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat în octombrie că Kievul este deschis să discute problema teritorială doar într-o întâlnire între președinții Rusiei și Ucrainei, deși, în principiu, Kievul nu este dispus să cedeze din teritorii.