„Ne-am exprimat deja intenţia de a începe discuţii cu europenii pentru a înţelege până în ce punct sunt dispuşi să contribuie la chestiunile paşnice şi în ce măsură poziţia lor corespunde sarcinii de a stabili o cale pentru o soluţie paşnică în Ucraina", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse Dmitri Peskov în timpul conferinţei de presă telefonice zilnice, relatează EFE și Agerpres, citate de Digi24.ro.

Dmitri Peskov a adăugat că autorităţile ruse au nevoie să înţeleagă dacă Coaliţia de Voinţă, un grup de 37 de state care sprijină Ucraina, doreşte pacea şi nu continuarea războiului.

Joi, preşedintele rus Vladimir Putin a dezvăluit, într-o conferinţă de presă la Shenzhen, că Rusia a invitat reprezentanţi ai UE la Moscova pentru ca aceştia să explice agenda cu care ar participa la viitoarele runde de negocieri de pace cu Ucraina.

„Trebuie să înţelegem cu ce va participa Europa la aceste negocieri. Prin urmare, pe canale diplomatice le-am propus europenilor să vină la Moscova ca să înţelegem poziţia lor", a afirmat Vladimir Putin.

Vineri, preşedinţia franceză a afirmat că ţările europene sunt dispuse să accepte invitaţia atât timp cât vor avea garanţii că vor participa pe deplin la viitoarele negocieri privind Ucraina.

„Cerinţa noastră va fi ca deschiderea sau formalizarea acestui dialog să însemne clar ca europenii să aibă acum, pentru ruşi, întregul loc ce le revine în negocieri şi să participe în mod activ la următoarea rundă împreună cu Statele Unite şi Ucraina”, au subliniat surse de la Palatul Elysee.

S-a insistat asupra faptului că europenii nu pot fi puşi pe un rol secundar în discuţiile despre viitorul Ucrainei şi securitatea continentului. „Nu poate exista pace în Europa fără europeni", au subliniat sursele de la Palatul Elysee. Parisul consideră că participarea europeană trebuie să includă elaborarea propunerilor şi documentelor ce vor servi drept bază pentru discuţii.

Între timp, cancelarul german Friedrich Merz a afirmat săptămâna trecută că este evident că va trebui să se caute locuri neutre pentru o întâlnire directă între Europa şi Rusia. „Unde se vor desfăşura aceste discuţii este o altă chestiune. Ar trebui să fie clar că urmărim locuri unde ele pot avea loc pe teren neutru", a declarat cancelarul Merz într-o conferinţă de presă după summitul Coaliţiei de Voinţă.