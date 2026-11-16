Kremlinul, reacție virulentă după decizia Estoniei de a-și închide granița cu Rusia

Duminică, Tallinnul a anunțat închiderea „tuturor punctelor de trecere la frontiera estono-rusă începând cu 1 decembrie”, după ce a dejucat o tentativă de incendiere a unei fabrici de drone, orchestrată, potrivit acestei țări baltice, de serviciul militar rus de informații – GRU, notează AFP citat de Hotnews.ro.

„Aceste declarații nu se bazează pe nimic”, a spus Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, în cadrul briefingului său zilnic, la care a participat și agenția franceză de presă. „Nicio dovadă, absolut nimic”, a adăugat el.

„Sunt lipsite de orice temei”, a precizat reprezentantul Kremlinului. „Estonia ridică un zid. Așa cum arată istoria, numeroase țări au construit ziduri care nu au adus nimic bun celor care le-au ridicat”, a mai afirmat Peskov.

De la începutul ofensivei pe scară largă lansate de Moscova în Ucraina în februarie 2022, mai multe țări din Uniunea Europeană au acuzat Rusia că este responsabilă de acte de sabotaj.

Estonia, țară membră a UE și a NATO, menținea deschise trei puncte de trecere a frontierei cu Rusia, la Narva, Luhamaa și Koidula, pentru tranzitul pietonilor și al mărfurilor.

Trecerea vehiculelor prin Narva fusese suspendată în februarie 2024 de către Rusia.

Punctul de trecere din Narva este deosebit de aglomerat vara și în perioada sărbătorilor de sfârșit de an, deoarece este unul dintre singurele puncte de trecere terestre între Uniunea Europeană și Rusia care au rămas deschise după începutul războiului.