Kremlinul reacționează la măsurile împotriva lui Krasnoselski. Peskov acuză Chișinăul că revine la practicile sovietice

„Știți, este una dintre cele mai rele practici ale Uniunii Sovietice, aș spune. Atunci oamenilor li se interzicea să plece peste hotare. Iată că moldovenii merg pe această cale. Înapoi în viitor”, a declarat Peskov într-un interviu acordat jurnalistului rus Pavel Zarubin.

Declarația vine după ce autoritățile de la Chișinău au anunțat măsuri în privința lui Krasnoselski, în contextul vizitei efectuate de acesta la Moscova.

Vadim Krasnoselski s-a deplasat la Moscova la începutul lunii noiembrie. Pe 4 noiembrie, acesta a fost decorat de președintele rus Vladimir Putin cu „Ordinul de Onoare”, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Kremlin cu ocazia Zilei Unității Naționale.

Ulterior, Chișinăul a anunțat că, după revenirea în Republica Moldova, liderului de la Tiraspol ar urma să-i fie aplicată o interdicție de a părăsi teritoriul statului pentru o perioadă de cinci ani.

Anterior, și ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a criticat reacția autorităților moldovene la decorarea lui Krasnoselski. Diplomatul rus a susținut că nu înțelege nemulțumirea Chișinăului și a apărat decizia Kremlinului de a-i acorda distincția liderului de la Tiraspol.