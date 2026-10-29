Kremlinul spune că discută cu SUA ridicarea sancțiunilor contra marelui fond de investiții al Rusiei

Potrivit agențiilor de presă ale Moscovei, Kirill Dmitriev, care este și șef al Fondului de Investiții Directe al Rusiei, și emisar al președintelui Vladimir Putin, poartă în mod activ discuții privind ridicarea sancțiunilor.

„Această discuție este în curs. Se desfășoară de ceva vreme. Nu știu care va fi rezultatul”, a declarat Ușakov, transmite Reuters, preluat de hotnews.ro.

„Dmitriev este activ în contactele sale și de aceea problema este în discuție. A ajuns deja în mass-media acum câteva zile, iar discuțiile continuă”, a adăugat el.

Declarațiile vin după ce, anterior, tot miercuri, „The New York Times” a scris că administrația Trump ia în considerare renunțarea la aceste sancțiuni.

Totul în contextul în care Washingtonul a făcut deja unele concesii față de Moscova în ceea ce privește sancțiunile impuse în urma invaziei Rusiei din februarie 2022 asupra Ucrainei.

Astfel, la începutul acestei luni, Trump a anunțat că Rusia va furniza motorină pentru SUA și pe plan mondial, președintele american ridicând temporar sancțiunile asupra combustibililor rusești.

Viceprim-ministrul rus Alexander Novak a declarat marți că un al patrulea petrolier cu motorină va pleca miercuri.

Trump a emis, de asemenea, un decret prezidențial prin care a suspendat sancțiunile și măsuri majore ale SUA legate de Rusia, inclusiv taxele vamale asupra mărfurilor rusești și sancțiunile pentru achiziționarea de petrol și gaze din această țară, care urmau să intre în vigoare în temeiul legislației cunoscute sub numele de Legea Graham, pe care a promulgat-o luna trecută.