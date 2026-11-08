Kyiv Independent: Hackeri susţin că date ruseşti divulgate indică până la 450 de mii de morţi în războiul din Ucraina

Grupările au afirmat că au obţinut aceste date din baza de date internă Demography a Rosstat, care conţine informaţii din certificatele de deces înregistrate între februarie 2022 şi august 2026.

Belarusian Cyberpartisans, o grupare de hackeri activişti anonimi care se opun regimului dictatorului belarus Aleksandr Lukaşenko, a estimat cel puţin 393.881 de decese, pe baza înregistrărilor care identifică în mod explicit operaţiunile militare drept cauză a morţii.

Silent Crow a publicat o estimare mai ridicată, de până la 450.100 de decese, folosind o metodologie mai largă, care include şi decesele militarilor survenite în afara luptelor, precum şi anumite decese înregistrate fără o cauză specificată.

Potrivit estimărilor bazate pe datele proiectului ucrainean de cartografiere din surse deschise DeepState, Rusia a preluat controlul asupra a aproximativ 73.000 de kilometri pătraţi de teritoriu ucrainean de la lansarea invaziei pe scară largă, în februarie 2022.

Compararea acestei suprafeţe cu estimarea Silent Crow, de până la 450.100 de decese legate de război, ar însemna aproximativ şase morţi pentru fiecare kilometru pătrat de teritoriu cucerit, deşi cifrele privind pierderile umane prezentate de hackeri nu au fost verificate independent.

The Kyiv Independent nu a putut verifica imediat autenticitatea datelor divulgate sau estimările grupărilor privind numărul morţilor.

Hackerii au afirmat că au obţinut acces la reţeaua Rosstat cu aproximativ şase luni înainte de lansarea atacului, colectând sistematic documente interne şi alte date înainte de a viza infrastructura informatică a agenţiei în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie.

Rosstat a recunoscut că sistemele sale au fost vizate de atacuri cibernetice între 29 octombrie şi 1 noiembrie, dar a negat că bazele sale de date ar fi fost compromise sau că ar fi avut loc scurgeri de informaţii.

Ulterior, agenţia a raportat perturbări ale unora dintre serviciile sale şi a prelungit termenele pentru transmiterea anumitor date statistice.

Rusia nu dezvăluie numărul pierderilor sale militare în Ucraina, ceea ce îngreunează realizarea unor evaluări independente.

La 6 noiembrie, publicaţia rusă independentă Mediazona, care colaborează cu serviciul în limba rusă al BBC şi cu voluntari, identificase, prin cercetări bazate pe surse deschise, 285.881 de militari ruşi ucişi în Ucraina.

Jurnaliştii au subliniat în repetate rânduri că bilanţul lor verificat este incomplet şi că numărul real al morţilor este considerabil mai mare.