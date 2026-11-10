La Abu Dhabi a început noua rundă de negocieri între Ucraina și Rusia mediate de SUA

Această întâlnire, care se desfășoară în prezența emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner și este prima după nouă luni de pauză în discuții din cauza războiului lansat de SUA și Israel împotriva Iranului, a fost precedată de consultări între delegația ucraineană și oficiali europeni și se va axa pe garanțiile de securitate pentru Ucraina și Rusia la sfârșitul conflictului, transmite Agerpres.



Delegația rusă este condusă la aceste negocieri de Vladimir Medinski, consilier al președintelui Vladimir Putin, care a participat și la alte două reuniuni tripartite desfășurate în 2025. Din delegația rusă mai fac parte miniștrii adjuncți de externe Serghei Riabkov și Mihail Galuzin, șeful serviciului de informații militare Igor Kostiukov, care a condus delegația rusă în runda de negocieri ce a avut lor în ianuarie la Istanbul, și adjunctul acestuia, Iuri Jigarlovski.



Delegația ucraineană la Abu Dhabi este condusă de Rustem Umerov, care este acum șef al serviciului de informații externe al Ucrainei, însoțit de șeful de Cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, generalul Kiril Budanov, fost șef al serviciului de informații militare. Echipa completă nu a fost anunțată oficial de Kiev, dar din aceasta ar face parte de asemenea David Arahamia, care este liderul grupului parlamentar al partidului Slujitorul Poporului, formațiunea președintelui Zelenski, și un consilier al acestuia din urmă, Serhii Kisliția.



Cu puțin timp înaintea începerii negocierilor cu delegația rusă, delegația ucraineană s-a întâlnit cu reprezentanți ai Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei, NATO și Comisiei Europene, a anunțat Rustem Umerov pe contul său de Telegram.



La aceeași întâlnire au participat de asemenea mediatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, a adăugat șeful echipei ucrainene. 'Ne aliniem pozițiile și ne coordonăm pașii înaintea următoarei runde de negocieri', a mai menționat Umerov.



Țările europene menționate anterior sunt reprezentate de consilieri de securitate națională. Rusia a exclus participarea directă la discuții a aliaților europeni ai Ucrainei, așadar aceștia ar urma să aibă la Abu Dhabi numai întâlniri separate cu oficialii ucraineni și americani.