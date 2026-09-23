La doar o lună de la ultima scumpire, Energocom cere un nou tarif pentru gazele naturale

Potrivit cererii depuse, reprezentanții companiei solicită un tarif de 24,3 lei/m³ (fără TVA) pentru consumatorii casnici. La moment, aceștia achită 18,79 lei/m³ (fără TVA). Astfel, noul tarif este în creștere cu peste 5,5 lei/m³.

Conform datelor prezentate de Energocom, cererea este determinată de modificarea costurilor de procurare a gazelor naturale, generată de factori externi și independenți de activitatea furnizorului.

„De la ultima cerere de ajustare a prețurilor, depusă la 15 iulie 2026, piața europeană a gazelor a înregistrat o creștere de 42,15%. Această evoluție a fost determinată de intensificarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, reducerea livrărilor de gaz natural lichefiat, nivelul redus al stocurilor europene, concurența cu piețele asiatice pentru volumele disponibile și incertitudinile privind aprovizionarea în sezonul rece”, susțin reprezentanții companiei.

De menționat că, acum o lună, ANRE a aprobat noile tarife la gaze naturale livrate consumatorilor casnici. Prin hotărârea aprobată de conducerea Agenției, tariful a fost majorat cu peste 5 lei/m³.

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