La Tiraspol, camerele video de la intrările în blocuri vor fi conectate la sistemul de supraveghere al așa-zisului minister de interne

Două scări de bloc au fost deja conectate, iar alte 34 urmează să fie incluse în proiect. Planurile administrației prevăd extinderea acestuia în întreaga regiune transnistreană. Anterior, organizațiile pentru drepturile omului au avertizat că extinderea unui astfel de sistem, în lipsa unui control independent, creează riscuri de încălcare a dreptului la viață privată, transmite IPN.

Despre conectarea camerelor video ale interfoanelor s-a aflat pe 10 noiembrie, când la Tiraspol a fost prezentat Centrul de monitorizare operativă al așa-zisului minister de interne, recent modernizat. Potrivit administrației de facto, angajații centrului vor putea urmări în timp real imaginile transmise de camerele sistemului „Orașul sigur”.

Proiectul prevede conectarea la rețeaua de supraveghere a așa-zisului minister de interne a camerelor video instalate în exterior, la intrările în blocurile de locuințe. Astfel, miliția locală va putea monitoriza nu doar străzile și traficul rutier, ci și zonele din imediata apropiere a blocurilor.

Pentru implementarea proiectului, a fost semnat un acord de colaborare între Ilona Tiuriaieva, șefa administrației de facto a orașelor Tiraspol și Dnestrovsc, și Andrei Barabaș, așa-zisul ministru interimar de interne al regiunii transnistrene.

Pe parcurs administrația intenționează să conecteze camerele video ale interfoanelor la sistemul „Orașul sigur” și în alte localități din stânga Nistrului.

Inteligența artificială și supravegherea în timp real

La prezentarea centrului modernizat, premierul de facto al regiunii, Alexandr Rozenberg, a declarat că sistemul contribuie la creșterea ratei de soluționare a infracțiunilor și că va continua să fie extins.

„Rata de soluționare a infracțiunilor este în creștere datorită existenței sistemului «Orașul sigur». Acesta are nevoie de dezvoltare în continuare și va continua să fie extins”, a declarat Rozenberg.

Sistemul utilizează deja algoritmi de inteligență artificială care permit recunoașterea numerelor de înmatriculare și identificarea încălcărilor regulilor de circulație, precum trecerea pe roșu la semafor și nerespectarea limitelor de viteză.

Experții avertizează asupra riscurilor pentru viața privată

Proiectul jurnalistic „MOST” amintește că Asociația Promo-LEX a criticat anterior sistemul „Orașul sigur”.

În raportul său din 2025, organizația a semnalat că supravegherea video în regiunea transnistreană nu este folosită doar pentru monitorizarea traficului rutier, ci și pentru recunoașterea facială și urmărirea deplasărilor oamenilor.

Potrivit experților în drepturile omului, utilizarea unor asemenea tehnologii în lipsa unui control independent creează riscuri pentru respectarea dreptului la viață privată, a libertății de circulație și a libertății de întrunire pașnică.

Conectarea camerelor video ale interfoanelor la sistemul așa-zisului minister de interne extinde supravegherea asupra vieții de zi cu zi a locuitorilor regiunii. Cu toate acestea, administrația locală nu a precizat cine va avea acces la imaginile surprinse de camerele de la intrările în blocuri, cât timp vor fi păstrate înregistrările și ce mecanisme de control vor împiedica folosirea abuzivă a informațiilor colectate.