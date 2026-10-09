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O pensionară, manipulată de escroci să-și vândă apartamentul. Poliția a intervenit înainte ca ea să rămână fără locuință

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O pensionară, manipulată de escroci să-și vândă apartamentul. Poliția a intervenit înainte ca ea să rămână fără locuință

O femeie de 66 de ani din Chișinău a fost la un pas să-și piardă locuința, după ce mai multe persoane, care s-au prezentat drept angajați ai instituțiilor de stat, ar fi convins-o să-și vândă apartamentul și să le transmită banii. Victima apucase deja să le ofere escrocilor peste 380 de mii de lei. Poliția a intervenit înainte ca femeia să-și vândă locuința, iar doi tineri, originari din stânga Nistrului, au fost reținuți în flagrant.

Potrivit Poliției, femeia ar fi fost contactată prin intermediul aplicației Telegram de persoane care pretindeau că reprezintă instituții ale statului. Sub pretextul că trebuie să-și protejeze economiile, aceasta ar fi fost determinată să transmită unor curieri două tranșe de bani.

Ulterior, suspecții ar fi convins-o să-și vândă apartamentul, urmând ca suma obținută să fie transferată în conturi prezentate drept sigure.

Cazul a ajuns în atenția oamenilor legii după ce angajații unei bănci au observat comportamentul suspect al femeii și au alertat Poliția.

Deși polițiștii au încercat să-i explice că este victima unei escrocherii, femeia a refuzat să-i creadă și să coopereze cu anchetatorii. Nici rudele sale, contactate de oamenii legii, nu au reușit să o convingă.

În aceste condiții, polițiștii și procurorii din sectorul Ciocana au continuat investigațiile. În momentul transmiterii celei de-a treia tranșe de bani, au fost reținuți suspecții.

În automobilul acestora, oamenii legii au descoperit bani, a căror proveniență urmează să fie stabilită, un aparat de numărat bancnote, carduri bancare și alte obiecte relevante pentru anchetă.

Tinerii fost reținuți pentru 72 de ore. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă între patru și opt ani de închisoare.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu transmită bani persoanelor necunoscute și să verifice direct la instituțiile oficiale orice solicitare suspectă. În cazul unor posibile tentative de fraudă, oamenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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