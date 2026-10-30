Laborator de analiză a informațiilor OSINT pentru instruirea viitorilor polițiști

Potrivit instituției, laboratorul dispune de 15 stații de lucru pentru cursanți și una pentru instructor, 30 de monitoare, echipamente de rețea, un ecran interactiv și sisteme pentru videoconferințe. În cadrul ceremoniei de inaugurare au fost înmânate diplome primilor zece absolvenți ai cursului de instruire OSINT, care au dobândit competențe în realizarea investigațiilor din surse deschise.

În cadrul laboratorului, Academia „Ștefan cel Mare” va putea organiza periodic programe de instruire în domeniul investigațiilor digitale, în baza unui curriculum aprobat și cu participarea formatorilor pregătiți în acest scop.

Noul laborator a fost inaugurat cu sprijinul Uniunii Europene și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în cadrul proiectului „Democrație rezilientă prin combaterea corupției”. Acesta va fi utilizat atât pentru pregătirea viitorilor polițiști, cât și pentru instruirea profesională continuă a angajaților Ministerului Afacerilor Interne și ai altor instituții de aplicare a legii.