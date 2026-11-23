Solicitat de IPN, șeful Secției prognoze meteo, Natalia Gherasim, a precizat că pentru marți este prognozat vânt moderat, cu intensificări, care va slăbi ulterior în intensitate. În următoarele două zile, în jumătatea de nord a țării sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, în timp ce în sud va ploua.

Pe 27 și 28 noiembrie, precipitațiile se vor extinde pe arii mai mari și vor fi mai însemnate cantitativ. În centrul țării sunt posibile precipitații mixte, în special în orele nocturne și dimineața. Meteorologul a menționat că ninsori abundente nu sunt prognozate în această săptămână.

În ceea ce privește temperaturile, pe 24 și 25 noiembrie, valorile nocturne vor oscila între -3 și +2 grade Celsius, iar cele diurne între +2 și +7 grade. Spre sfârșitul săptămânii, acestea vor coborî până la -8 și -3 grade noaptea și între -5 și 0 grade ziua.

În zilele de 27 și 28 noiembrie, din cauza temperaturilor scăzute și a precipitațiilor, există riscul formării ghețușului pe drumuri.

În acest context, șoferii sunt îndemnați să-și echipeze automobilele cu anvelope de iarnă și să adapteze viteza la condițiile meteo și la starea carosabilului. De asemenea, li se recomandă să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, să folosească luminile de întâlnire inclusiv pe timp de zi și să evite manevrele bruște și depășirile riscante.