Polițiștii atenționează că echiparea corespunzătoare a autovehiculului asigură o aderență mai bună la carosabil și reduce riscul derapajelor, contribuind la siguranța în trafic.

„Având în vedere că, în următoarea perioadă, sunt prognozate precipitații sub formă de ninsoare, conducătorii auto sunt îndemnați să își pregătească din timp autovehiculele pentru condițiile de circulație specifice sezonului rece. Schimbați anvelopele și verificați starea tehnică a autovehiculului înainte de a porni la drum”, a comunicat Inspectoratul General al Poliției.

Regulamentul Circulației Rutiere interzice exploatarea vehiculelor fără anvelope de iarnă în condiții de zăpadă, gheață sau polei. Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravențională.

Potrivit prognozelor meteorologilor, săptămâna viitoare sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță și chiar ninsoare.