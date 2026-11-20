Potrivit ei, reforma urmărește o delimitare mai clară a responsabilităților între primării și autoritățile publice locale de nivelul al doilea.

În cadrul reformei, cele 32 de raioane vor fi înlocuite cu trei regiuni: Nord, Centru și Sud, precum și cu municipiile Chișinău, Bălți și Taraclia. Larisa Voloh a precizat că noile regiuni nu vor prelua toate atribuțiile exercitate în prezent de consiliile raionale. Rolul acestora va fi orientat spre dezvoltarea infrastructurii și coordonarea serviciilor publice la nivel regional.

„Pentru APL de nivel II nu mergem pe abordarea care există acum în cazul consiliilor raionale. Vor exista mai puține entități de nivel II, doar trei regiuni care vor avea mai puține competențe. Este vorba de competențe ce vizează dezvoltarea regională, atragerea fondurilor pentru investiții, oferirea suportului pentru primării. De asemenea, regiunile se vor ocupa de tot ce înseamnă regionalizarea serviciilor. E vorba de servicii de alimentare cu apă, canalizare, colectare a deșeurilor”, a explicat vicepreședinta Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regională.

Un alt domeniu de responsabilitate al noilor regiuni va fi implementarea proiectelor de infrastructură care depășesc capacitatea unei singure primării. „De asemenea, regiunile vor avea competențe de dezvoltare a turismului, de atragere a fondurilor pentru investiții majore, cum ar fi construcția și reabilitarea drumurilor regionale. La nivelul regiunilor vor exista și competențe de implementare a proiectelor naționale și transfrontaliere”, a spus Larisa Voloh.

Deputata a mai menționat că bunurile aflate în gestiunea actualelor consilii raionale urmează să fie transferate către primării. „Consiliile regionale nu vor avea patrimoniu. Tot patrimoniul actualelor consilii raionale va fi transferat către APL de nivel I. Orașele de reședință vor deveni centre de dezvoltare la nivel local, în locul actualelor raioane”, a precizat parlamentara.