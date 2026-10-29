Lavrov va cere ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei la reuniunea miniștrilor de externe din G20 din SUA

În discursurile sale, Lavrov se va opune politicilor „distructive ale unor puteri care folosesc arme economice”, precum „sancțiuni, războaie comerciale și perturbarea lanțurilor de aprovizionare”, împotriva adversarilor lor, a declarat Ministerul rus de Externe, transmite Agerpres.

„Vom reafirma convingerea noastră că prosperitatea națiunilor poate fi garantată doar dacă economia globală rămâne deschisă. Aceasta implică lupta împotriva concurenței neloiale și a practicilor neocoloniale utilizate pe scară largă de Occident”, a continuat ministerul rus într-un comunicat.

Acesta a adăugat că pregătirile pentru vizita lui Serghei Lavrov în Statele Unite nu au decurs fără probleme.

„Din păcate, partea rusă s-a confruntat încă o dată cu obstacole birocratice americane, precum și cu dificultăți legate de acreditare și obținerea vizelor”, a declarat ministrul rus.

Discuțiile vor pune bazele summitului liderilor G20 pe care președintele american Donald Trump îl va găzdui pe 14 și 15 decembrie la clubul său de golf din Doral, în afara orașului Miami (Florida).

Ministerul rus de Externe a cerut continuarea „eforturilor susținute” pentru ridicarea „restricțiilor” privind sosirea diplomaților ruși în Statele Unite, pentru a asigura „succesul acestui eveniment”.

Președintele american Donald Trump a ajuns la un acord luna aceasta cu omologul său rus Vladimir Putin vizând relaxarea sancțiunilor împotriva Moscovei în schimbul livrărilor de motorină rusească pe piețele americană și mondială.