Wałęsa susține că, fără sprijinul administrației Clinton, Polonia ar fi riscat să aibă soarta Ucrainei de astăzi, relatează The Guardian, citat de Digi24.ro.

Declarațiile au fost făcute la American University din Washington, în cadrul ultimei etape a unui turneu de 27 de conferințe susținute de fostul lider polonez în Statele Unite.

În vârstă de 84 de ani, Wałęsa a explicat că lupta sa politică a urmărit două obiective fundamentale: înlăturarea comunismului și eliberarea Poloniei de sub influența Uniunii Sovietice. Deși mișcarea Solidaritatea a contribuit decisiv la prăbușirea regimului comunist, fostul președinte consideră că victoria ar fi putut fi pierdută fără integrarea țării în NATO.

„Am câștigat bătălia împotriva comuniștilor cu Solidaritatea, dar războiul a fost câștigat de președintele vostru Clinton. Dacă nu ne-ar fi dat undă verde pentru aderarea la NATO, am fi pierdut totul și am fi ajuns ca Ucraina de astăzi”, a declarat Wałęsa, citat de publicația britanică.

„Clinton a fost adevăratul câștigător”

Fostul președinte polonez a subliniat că decizia administrației Clinton de a susține extinderea Alianței Nord-Atlantice a permis Poloniei să își protejeze independența obținută după căderea comunismului, în 1989. Wałęsa a făcut și o comparație cu Mihail Gorbaciov, ultimul lider sovietic, recompensat cu Premiul Nobel pentru Pace în 1990 pentru contribuția sa la încheierea Războiului Rece.

Potrivit fostului lider al Solidarității, Gorbaciov a primit premiul pentru că a pierdut confruntarea, în timp ce el însuși a fost recompensat pentru că a câștigat-o. Bill Clinton, în schimb, nu a primit nicio asemenea distincție, deși ar fi avut un rol esențial în consolidarea rezultatului. Wałęsa a calificat această situație drept o nedreptate și a susținut că fostul președinte american merită Premiul Nobel pentru Pace.

Mesaj pentru Statele Unite: „Aveți responsabilitatea de a conduce lumea”

În discursul său, Wałęsa a cerut Statelor Unite să își reafirme rolul de lider mondial în apărarea democrației. Fostul președinte polonez a afirmat că Washingtonul dispune atât de capacitatea, cât și de responsabilitatea de a coordona răspunsul internațional la amenințările contemporane.

El a susținut că multe dintre problemele actuale ale Statelor Unite ar fi putut fi evitate dacă administrațiile americane și-ar fi exercitat mai ferm responsabilitățile globale.

Deși Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a primi Premiul Nobel pentru Pace, Wałęsa nu l-a menționat direct în discursul său. A făcut însă o referire ironică la recentele alegeri americane, afirmând că ar fi rămas în Statele Unite pentru a crea o versiune americană a mișcării Solidaritatea dacă scrutinul ar fi consolidat puterea actualului președinte.

Wałęsa avertizează asupra revenirii simpatiei pentru comunism

Fostul lider polonez a abordat și popularitatea ideilor comuniste în rândul unor tineri, afirmând că întâlnește frecvent persoane care consideră economia comunistă superioară capitalismului.

Wałęsa a recunoscut că, la nivel teoretic, comunismul poate părea atractiv prin promisiunile de egalitate și dreptate socială, dar a contestat existența vreunui exemplu istoric în care acest sistem economic să fi funcționat cu succes.

Fostul președinte a amintit că opoziția sa față de comunism a început încă din copilărie, când a auzit discuțiile părinților despre regimul sovietic, și că și-a dedicat ulterior activitatea politică înlăturării acestuia. Lech Wałęsa a primit Premiul Nobel pentru Pace în 1983, pentru activitatea sa în cadrul mișcării sindicale Solidaritatea, care a contribuit la destrămarea regimului comunist din Polonia.