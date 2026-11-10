Lecții gratuite de pregătire pentru BAC, organizate pentru elevii din Chișinău

Potrivit edilului, în capitală sunt aproximativ 4 200 de elevi în ultimul an de liceu, care vor putea participa la ore suplimentare la disciplinele la care au nevoie de sprijin. Procedura de înscriere și alte detalii privind organizarea lecțiilor urmează să fie anunțate în perioada următoare.

În același timp, sâmbătă vor începe lecțiile gratuite pentru pregătirea de examenele de absolvire a gimnaziului. Potrivit primarului, de acestea vor avea parte aproximativ 2 mii de elevi din clasele a IX-a din Chișinău.