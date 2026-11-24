Kulbergs a dat instrucțiuni ministerelor de Externe și Transporturi ale țării să elaboreze o evaluare detaliată a posibilității închiderii punctelor de control de la frontieră, a relatat luni filiala letonă a agenției de știri baltice Delfi.

Analiza urmează să fie finalizată până la sfârșitul lunii și va examina efectele unei închideri a frontierei asupra unor aspecte precum securitatea și tranzitul, potrivit publicației independente The Moscow Times.

Măsura vine după ce Estonia, țară vecină cu Letonia, a anunțat la începutul acestei luni că va închide punctele de trecere a frontierei rutiere cu Rusia începând cu 1 decembrie, în urma unor tentative de incendiere a unor fabrici de drone din țară, pe care autoritățile estoniene le-au atribuit serviciilor de informații militare ruse - acuzații negate de Moscova.

Kulbergs ar fi declarat că țările baltice, printre care se numără și Lituania, ar trebui să vizeze o strategie coordonată în această privință, liderul leton declarând săptămâna trecută pentru publicația germană Welt că UE ar trebui să interzică intrarea tuturor cetățenilor ruși.

Președintele lituanian Gitanas Nausėda a declarat săptămâna trecută că țara sa ar putea, de asemenea, să-și închidă granița cu Rusia, dar a adăugat că poziția Lituaniei ca țară de tranzit către exclava rusă Kaliningrad trebuie luată în considerare înainte ca o astfel de decizie să poată fi luată, a raportat postul public lituanian LRT.

Prim-ministrul rus Mihail Mișustin a anunțat că Moscova intenționează să cheltuiască 576 de milioane de dolari pentru construirea a două noi feriboturi feroviare, menite să asigure menținerea unei rute de aprovizionare stabile pentru Kaliningrad în fața a ceea ce el a numit „încercări de blocadă a transporturilor” din partea „anumitor țări”, a relatat luni Reuters.

Kaliningrad a devenit din ce în ce mai dependentă de transportul maritim de când Rusia a lansat invazia din 2022 asupra Ucrainei, din cauza interdicției impuse de Lituania asupra tranzitului anumitor mărfuri, în conformitate cu sancțiunile UE, potrivit Reuters și Digi24.RO.







