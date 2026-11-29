Guvernatorul BNM a amintit că introducerea monedei naționale și crearea băncii centrale au avut loc într-o perioadă în care Republica Moldova își organiza viața economică în primii ani de independență.

„Astăzi, stabilitatea prețurilor rămâne în centrul mandatului BNM. De aceea, deciziile de politică monetară cer o analiză atentă, independență și explicații clare. Încrederea oamenilor depinde, în același timp, de un sistem financiar bine supravegheat, în care regulile sunt aplicate consecvent”, a declarat Anca Dragu.

Guvernatorul a evidențiat progresele înregistrate în modernizarea serviciilor financiare, printre care lansarea sistemului de plăți instant MIA și conectarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Acestea permit efectuarea transferurilor de bani mai rapid și la costuri mai mici.

Totodată, Anca Dragu a făcut referire la Raportul Comisiei Europene din 2026, potrivit căruia sistemul financiar al Republicii Moldova este tot mai pregătit pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar sectorul bancar rămâne stabil și bine capitalizat.

„Încrederea în leu și apropierea de UE se sprijină pe aceeași temelie: o bancă centrală independentă, reguli clare și un sistem financiar bine supravegheat. Continuăm alinierea legislației bancare la normele europene, lucrăm pentru recunoașterea echivalenței cadrului de supraveghere și dezvoltăm servicii de plată tot mai accesibile”, a precizat guvernatorul BNM.

Menționăm că leul moldovenesc a fost introdus în circulație pe 29 noiembrie 1993. În acest an, Banca Națională a Moldovei a marcat și 35 de ani de la înființare.